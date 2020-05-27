"Злой гений": учинившего скандал с недвижимостью Алибасова разоблачили

Бари Алибасов – мастер выдумывать истории. Доверия у россиян к музыканту практически не осталось.

Эпопея с квартирами Лидии Федосеевой-Шукшиной не заканчивается по сей день. Ранее артистка переписала всю свою недвижимость на родственников. Одна из квартир досталась ее нынешнему мужу Бари Алибасову. Он, в свою очередь, передал жилье своему помощнику Сергею Моцарю.

Такое решение Алибасова для Федосеевой-Шукшиной якобы стало ударом. Она потребовала супруга вернуть ей квартиру. В дело вмешалась младшая дочь артистки Ольга, которая советовала матери развестись с музыкантом.

Алибасов объяснил свой поступок. Он принял такое решение, чтобы квартира не досталась Ольге, которая, как он заметил, появилась из ниоткуда. По мнению супруга артистки, Ольга хочет прикарманить все, чем владеет Лидия Николаевна.

Общественность пристально наблюдает за процессом и гадает, кто окажется прав в этой ситуации. Слово решила взять певица #PavLova. По ее мнению, Алибасов уже давно потерял доверие у народа.

"Он гений пиара, плюс ко всему человек в российском шоу бизнесе с конца 90-х годов, такой комбинатор и злой гений. Не знаю стоит ли ему доверять", – сказала #PavLova.

Певица заметила, что Бари Каримович изменил к себе отношение не в лучшую сторону после ложной информации об отравлении средством для прочистки труб. После такой выходки музыкант выглядит, как минимум глупо.