"Оля – мразь": Алибасов объявил гнусную цель дочери Федосеевой-Шукшиной

Шумиха вокруг недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Бари Алибасов выступил с объяснением, почему он передал подаренную Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру постороннему человеку, и при чем тут ее младшая дочь Ольга.

Говорят, состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось, когда она узнала, что ее муж Бари Алибасов переписал квартиру на своего помощника Сергея Моцаря. А ведь якобы это был подарок любимому супругу. Адвокат продюсера Сергей Жорин объяснил, что при любом раскладе жилье принадлежит актрисе.

"Это распространенная практика. И фактически владелец в подобных случаях называется бенефициаром. Он фактический владелец, а юридическим является доверенное лицо", – сообщил юрист.

Он убежден, что открытое письмо Федосеевой-Шукшиной, в котором та потребовала вернуть квартиру, написано не ею. "Это письмо за нее кто-то подготовил и убедил ее, что в интересах Лидии Николаевны его распространить", – высказал мнение Сергей Жорин.

Бари Алибасов убежден, что настоящее зло в этой истории – младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга. "Только тебе могу сказать. Лично. Оля – мразь", – хлестко заявил продюсер.

Он считает, что та давно хочет прикарманить все, что принадлежит Лидии Федосеевой-Шукшиной. Когда Бари Алибасов узнал, что Ольга якобы пытается завладеть квартирой на улице Бочкова, которую подарили ее отцу, писателю Василию Шукшину, он не сдержал эмоций. "Неужели эта мразота претендует на эту квартиру? Потому что в принципе это не квартира, это музей Шукшина", – сказал продюсер.

Бари Алибасов сообщил, что после возвращения из-за границы младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшина ни с кем из родственников не смогла наладить отношения. "Она вдруг возникла... Откуда она возникла? Ее не было. Оля – дочка Лиды, с которой не общается никто в семье", – подчеркнул продюсер.

По словам Бари Алибасова, чтобы спасти квартиру от Ольги, и было принято решение переписать ее на постороннего человека. "Я думаю, что у Оли есть самая главная цель в ее жизни – чтобы мама умерла", – заявил Бари Алибасов в разговоре с Пятым каналом.