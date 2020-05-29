Зарыли топор войны: появились данные о воссоединении Джоли и Питта

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались четыре года назад, однако развелись они лишь в 2019-м. Что именно произошло между супругами, до сих пор не известно. Они перестали ладить и долгое время не общались. Недавно в СМИ говорили, что Анджелина запретила детям навещать отца, потому что якобы боялась их выпускать из дома во время пандемии.
Но, похоже, экс-супруги решили помириться. 27 мая они устроили пышный праздник для своей родной дочери Шайло, которой исполнилось 14 лет. Как пишет зарубежный таблоид со ссылкой на инсайдера, родители не конфликтовали и спокойно разговаривали. Кроме того, они установили график общения с наследниками.
Шайло очень близка с мамой и папой. Дети актеров с нетерпением ждали дня рождения сестры, чтобы всей семьей посидеть за одним столом. Брэд очень гордится наследницей, ему нравится, каким человеком стала дочь, пишет "Экспресс газета".
Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей. Трое из них являются родными наследниками: Шайло, Нокс и Вивьен. Остальные – приемные: Мэддокс, Пакс и Захара.
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