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Ревнивая Джоли закатила Питту истерику из-за новой любовницы

Ревнивая Джоли закатила Питту истерику из-за новой любовницы

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Анджелина Джоли вне себя от поведения Брэда Питта. Звезда Голливуда устроила грандиозный скандал после того, как ее бывший муж познакомил свою новую подружку с детьми.
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Актриса поставила экс-возлюбленному ультиматум. Она запретила ему знакомить наследников со своими подружками. Анджелина Джоли возмущена тем, что Брэд Питт представил 13-летную дочь Шайло Алие Шокат.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

По слухам, у артистки роман с Брэдом Питтом. Женщина регулярно навещает артиста в его доме в Лос-Фелисе, где он находится на самоизоляции. Шайло была рада встрече с Шокат, передает сайт "Комсомольская правда".

Когда дочь рассказала об этом Анджелине Джоли, она разразилась гневной отповедью в адрес бывшего мужа. Актриса позвонила Брэду Питту и закатила истерику. Она заявила, что в ее планы не входит заводить дружбу с его новыми женщинами. Она потребовала от экс-супруга не знакомить с новыми любовницами и их детей.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений. Пара воспитывает шестерых детей. Слухи о романе актера и Шокат ходят с осени 2019 года. В сентябре они побывали на спектакле "Play is a poem" режиссера Итана Коэна в Лос-Анджелесе, а в октябре – шоу комика Майка Бирбильи. Пара предпочитает не комментировать информацию о своих отношениях.

Автор: 20 мая 2020, 16:30 Источник: Mirror ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей

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