Гораздо моложе Энистон! Питту приписывают роман с известной красоткой

В последнее время личная жизнь Брэда Питта обсуждается особенно активно. Поклонникам не терпится узнать, кто стал следующей избранницей актера после разрыва с Анджелиной Джоли.

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались четыре года назад, однако бракоразводный процесс закончился в лишь в 2019-ом. Поклонники гадают, кто же теперь возлюбленная актера, ведь такой завидный мужчина не может быть одиноким.

Недавно Питт помирился со своей бывшей женой Дженнифер Энистон. Их милая беседа на одном из светских мероприятий показалась попыткой знаменитостей возродить былые отношения. В любом случае, их вновь связывает дружба, а их более тесная связь, наверняка, скрывается от поклонников.

Однако недавно СМИ заговорили о новой влюбленности голливудского актера. Якобы новой избранницей Брэда стала австралийская 33-летняя журналистка Рени Барг. Телеведущая беседовала с Питтом на премии SAG Awards, а также на премьере фильма "К звездам".

Инсайдер зарубежного издания рассказал, что актер ни с кем себя так не ведет на красной дорожке, как с Барг. Находясь рядом с ней, Брэд открывается с новой стороны и не скрывает, что восхищается журналисткой.