Гораздо моложе Энистон! Питту приписывают роман с известной красоткой

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Брэд Питт. Фото: Tomoko Tanaka/AFLO/www.globallookpress.com
В последнее время личная жизнь Брэда Питта обсуждается особенно активно. Поклонникам не терпится узнать, кто стал следующей избранницей актера после разрыва с Анджелиной Джоли.
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Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались четыре года назад, однако бракоразводный процесс закончился в лишь в 2019-ом. Поклонники гадают, кто же теперь возлюбленная актера, ведь такой завидный мужчина не может быть одиноким.

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Недавно Питт помирился со своей бывшей женой Дженнифер Энистон. Их милая беседа на одном из светских мероприятий показалась попыткой знаменитостей возродить былые отношения. В любом случае, их вновь связывает дружба, а их более тесная связь, наверняка, скрывается от поклонников.

Однако недавно СМИ заговорили о новой влюбленности голливудского актера. Якобы новой избранницей Брэда стала австралийская 33-летняя журналистка Рени Барг. Телеведущая беседовала с Питтом на премии SAG Awards, а также на премьере фильма "К звездам".

Инсайдер зарубежного издания рассказал, что актер ни с кем себя так не ведет на красной дорожке, как с Барг. Находясь рядом с ней, Брэд открывается с новой стороны и не скрывает, что восхищается журналисткой.

Автор: 26 мая 2020, 17:34 Источник: New Idea ✓ Надежный источник

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