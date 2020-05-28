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Шоу-бизнес
Сын заговорил на шоу о разводе Газманова

Сын заговорил на шоу о разводе Газманова

Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Старший сын Олега Газманова Родион стал очередным звездным гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
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В эту субботу, 30 мая, в студии шоу "Секрет на миллион" на НТВ появятся звездные наследники: дочь телеведущего, шоумена Леонида Якубовича Варвара, сын певца Олега Газманова Родион, дочь певца Александра Серова Мишель, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных (которого за обилие татуировок, в том числе на лице, называют в Сети фриком), дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

В откровенном разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой дети именитых артистов дали понять, что на самом деле не такие счастливчики, как кажутся со стороны. Многим из них в детстве не хватало внимания занятых, поглощенных работой родителей. Многим из них хотелось, чтобы те были не на сцене, а с ними.

Например, вопросы накопились и у старшего сына Олега Газманова Родиона. Со стороны кажется, что ему не в чем упрекнуть отца. Знаменитый отец всегда уделял внимание мальчику. Более того, даже на сцену они выходили вместе. Кто не помнит хит Олега Газманова "Танцуй, пока молодой"? А как трогательно Родион исполнял песню про собаку Люси, фанаты до сих пор помнят, словно это было вчера.

А между тем Родиону уже 38 лет. И до сих пор он не женат. Проблема, по всей видимости, коренится в детстве сына артиста. На шоу Родион признался, что готов расспросить Олега о разводе и том, почему не удалось сохранить семью. "Это объясняет, почему у меня нет семьи", – заявил Родион.

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Публикация от Секрет на миллион (@secretnamillion_ntv)

Напомним, что Олег Газманов был женат дважды. Именно первая супруга родила ему сына Родиона. Однако в 1997 году певец уже встречал из роддома свою будущую вторую жену Марину. Отметим, что родила она не от Олега, а от своего бывшего мужа. Тем не менее, мальчика Филиппа певец считает родным, он усыновил его.

Автор: 28 мая 2020, 13:58
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