Мне бы на хлебушек только: нуждающийся в деньгах Газманов теперь выступает за 5-7 тысяч рублей

"Бедность подходит к нам сначала как мирный путешественник, но вскоре как вооруженный воин хватает и одолевает нас", – говорил мудрый Соломон. Родион Газманов наверняка знает эти слова, поэтому встрече с бедностью всячески противится.
Старший сын Олега Газманова решил проводить карантин с пользой для кошелька. Он составил прайс на свои выступления, который абсолютно всем по карману. Всего за пять тысяч рублей он готов онлайн спеть любую песню. А если накинуть еще две тысячи сверху, то артист еще и слова теплые скажет. Даже может дать посредством видеосвязи полноценный концерт – будет петь от получаса до часа, в зависимости от желания и платежеспособности клиента. Максимальная сумма гонорара артиста – 30 тысяч рублей. Это по нынешнему курсу чуть больше 400 долларов. Ерунда за удовольствие эксклюзивно услышать любимую "Люси" или "Парами"! Фактически Родион работает за еду.
Стоит заметить, что он не единственный, зарабатывающий сидя дома. Например, Любовь Успенская готова записать эксклюзивное видеопоздравление по любому случаю. Правда, просит она за это гораздо большую сумму – 300 тысяч рублей. Сергей Лазарев дает постоянно онлайн концерты, за которые тоже получает очень приличные гонорары.
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