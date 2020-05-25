Мне бы на хлебушек только: нуждающийся в деньгах Газманов теперь выступает за 5-7 тысяч рублей

Коронавирус подкосил индустрию развлечений. Прежде артисты были в бесконечном гастрольном туре, по поводу и без. Теперь же все сидят дома, и конца этому не видно. Тот же стриптизер Тарзан плакался: "В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни". А вот Газманов нашел оригинальный выход!

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