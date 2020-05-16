Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
партнеры
Суббота
16 мая
Лента новостей
04:35
"С химией на голове": Газманов смутил россиян странной прической
02:11
Беременная звезда снялась обнаженной
00:23
Влад Кадони пристыдил зацикленный на грязи народ
00:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 мая 2020 года
21:59
Известной телеведущей пришлось забыть о материнстве из-за серьезной операции
21:40
"Опять началось": завязавшую с наркотиками Борисову поймали на краже
21:39
Сделано заявление о лекарстве от коронавируса
21:30
Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа
21:01
Перенесшая тяжелую болезнь Бабкина появится на Первом канале
21:00
Зеленский – последний президент: раскрыто будущее Украины
20:56
"У них давно нет чувств": вскрылись подробности развода Эмина Агаларова
20:21
Бородина обозвала Собчак "средством для импотенции"
20:20
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 мая 2020
20:06
Заслуженная артистка скончалась на 82-м году жизни
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:54
Как изменится шоу-бизнес после пандемии коронавируса
19:53
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:46
Канделаки разнесла Тарасова после его скандального интервью о Бузовой
19:39
Участник шоу "Танцы со звездами" ужаснул подробностями болезни: Киста проросла в легкое
19:19
В Уфе соцработница поплатилась за издевательства над детьми
19:12
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
19:11
"Женщина без мозгов!": голая и беременная Терешина вызвала омерзение
19:04
Захарова возмутилась новостями о смерти русских от коронавируса
19:00
Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок
18:41
Сестра Фриске разбилась в ДТП
18:35
Профессор филфака МГУ уволился после скандала с домогательствами
18:30
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
18:24
"Недоношенный ребенок, следом сепсис": жена Семака пережила страшное
18:13
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года
18:11
Доктор Мясников раскрыл истинное предназначение масок и перчаток
18:07
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
18:04
Возле рынка "Фуд-Сити" в Коммунарке сотни мигрантов устроили беспорядки
17:57
Скелеты в шкафу: страхи и фобии успешной женщины
17:49
Под Петербургом поезд насмерть сбил женщину в наушниках
17:40
"Отец увел маму за собой": звезда фильма "Укротительница тигров" Людмила Касаткина скончалась от тоски
17:35
Седокова задрала ноги перед таинственным незнакомцем
17:30
Инфицированная внучка отказалась отдавать квартиру "бомжихе" Федосеевой-Шукшиной
17:27
Известный модельер высмеял молодую жену Петросяна за безвкусицу
17:20
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
17:16
"Дни.ру" дарят возможность принять участие в марафоне TOPSTRETCHING
17:09
Долгожданное плато: ситуация с коронавирусом в России кардинально изменилась
16:52
"Меня там гнобили": Цискаридзе призвал распустить Большой театр
16:51
"Самое важное – выйти живым": затравленная Тодоренко обратилась за помощью
16:45
"Ну, нормально вообще?!": Анисина вне себя из-за гадких слов
16:38
Под Москвой мужчину убили в пьяной ссоре
16:35
Наплевавшую на правила Боню выставили прочь
16:09
Петербуржец ударил работника метро за просьбу надеть маску
16:07
США признались в создании НЛО
16:05
В Сеть попало редкое видео со съемок сериала "Сваты"
15:42
"Неприятно смотреть": критик Пугачевой разнес в пух и прах "придурковатую" Бабкину
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Страшные фотографии": Тарасов был в шоке от интимной переписки Бузовой с другими мужиками
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Любят мальчиков и оргии: обнародованы имена самых сладких геев на нашей эстраде
"Вы видели?!": Бузова получила травму в бассейне
Тарасов раскрыл правду о разводе с Бузовой: Не могла забеременеть
Радость на самоизоляции: Толкалина без трусов вставила свечку в интимное место
Шоу-бизнес

"С химией на голове": Газманов смутил россиян странной прической

Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Газманов поделился с подписчиками инстаграм-аккаунта архивными кадрами. Артист поздравил своего друга, композитора и продюсера Владимира Матецкого, с днем рождения.
прочитано 37 раз

Исполнитель вспомнил путешествие в Монте-Карло в 1992 году. Музыкант рассказал забавную историю. Почти тридцать лет назад он в компании товарища добирался в европейское княжество "на перекладных" через Марсель. Пытаясь раздобыть там модные штаны, певец случайно встретился в магазине с Клиффом Ричардом – популярным британским исполнителем.

ПО ТЕМЕ

Едва подросшая дочь Газманова удивительно постарела

Листья и крапива: Газмановы перешли на подножный корм во время кризиса

 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Как отметил Олег Газманов, именно благодаря пособничеству Владимира Матецкого он в тот год получил престижную премию The World Music Awаrds и выступил на сцене в Монако, сообщает Teleprogramma.pro.

На кадрах, которые выложил певец на своей странице в "Инстаграм", он предстал невероятным модником. На голове у Олега Газманова красовалась вьющаяся копна волос, образ стиляги из 90-х дополняли объемные рубашка и пальто, а также поясная сумка. На фотографиях артист позирует с популярной в то время поп-дивой Самантой Фокс.


Поклонники были в восторге от раритетных снимков. "Как молоды мы были! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой парниша в пальто и с бабочкой", "Кадры прямо исторические 👍 сколько времени прошло!", "Молодость. С химией на голове, со знаменитостями, с модным прикидом", "А одеты то как актуально", – отметили фолловеры.

Автор: 16 мая 2020, 04:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский – последний президент: раскрыто будущее Украины
Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок
Обнародовано доказательство вины Порошенко в провокации у Крымского моста
Саакашвили набирает людей с улицы для нового переворота на Украине

Шоу-бизнес

"У них давно нет чувств": вскрылись подробности развода Эмина Агаларова
Известной телеведущей пришлось забыть о материнстве из-за серьезной операции
"Опять началось": завязавшую с наркотиками Борисову поймали на краже
Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Известный модельер высмеял молодую жену Петросяна за безвкусицу

Татьяне Брухуновой не хватает чувства прекрасного
Общество

"Дни.ру" дарят возможность принять участие в марафоне TOPSTRETCHING

Как преобразить жизнь за 28 дней

Шоу-бизнес

"Мы об этом не разговариваем с друзьями": Колдун впервые откровенно ответил на вопрос о гомосексуализме

Певец рассказал о сексуальной ориентации
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 мая 2020

Эксперты следят за разработкой вакцины

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко
Сотникова не может выйти на лед после операции

Регионы

Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+