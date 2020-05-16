"С химией на голове": Газманов смутил россиян странной прической

Олег Газманов поделился с подписчиками инстаграм-аккаунта архивными кадрами. Артист поздравил своего друга, композитора и продюсера Владимира Матецкого, с днем рождения.

Исполнитель вспомнил путешествие в Монте-Карло в 1992 году. Музыкант рассказал забавную историю. Почти тридцать лет назад он в компании товарища добирался в европейское княжество "на перекладных" через Марсель. Пытаясь раздобыть там модные штаны, певец случайно встретился в магазине с Клиффом Ричардом – популярным британским исполнителем.

Как отметил Олег Газманов, именно благодаря пособничеству Владимира Матецкого он в тот год получил престижную премию The World Music Awаrds и выступил на сцене в Монако, сообщает Teleprogramma.pro.

На кадрах, которые выложил певец на своей странице в "Инстаграм", он предстал невероятным модником. На голове у Олега Газманова красовалась вьющаяся копна волос, образ стиляги из 90-х дополняли объемные рубашка и пальто, а также поясная сумка. На фотографиях артист позирует с популярной в то время поп-дивой Самантой Фокс.

Поклонники были в восторге от раритетных снимков. "Как молоды мы были! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой парниша в пальто и с бабочкой", "Кадры прямо исторические 👍 сколько времени прошло!", "Молодость. С химией на голове, со знаменитостями, с модным прикидом", "А одеты то как актуально", – отметили фолловеры.