Анна Семенович рассказала о привычке заедать стресс: Иногда обжорство длится пару дней

Вокалистка поведала, что последние три месяца были сложными для нее не только из-за вспышки коронавируса и режима самоизоляции. В личной жизни знаменитости в этот период также был разлад. К тому же Анна Семенович чуть не потеряла близкого человека и лишилась нескольких важных рабочих контактов. Находясь в постоянной тревоге, Анна стала заедать стресс.
Нездоровая привычка начинать есть в сложных ситуациях у Семенович появилась еще в детстве. Анна занималась фигурным катанием. Процесс подготовки к турнирам сопровождался сильным физическим и психологическим напряжением. Самочувствие не улучшала необходимость соблюдать диету и постоянно следить за весом.
"Лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях. Как собака Павлова", – поделилась Анна Семенович.
Теперь, сталкиваясь с тревогой, вокалистка бежит к холодильнику. Знаменитость обращалась к психологам, читала специализированную литературу, однако решить проблему пока не смогла. "Иногда обжорство длится пару дней, и это не сказывается на моей фигуре, – поведала Анна Семенович. Другое дело, когда она не может остановиться долгое время.
Сейчас вокалистка пытается взять себя в руки. Набранные на карантине килограммы она намерена сбросить во что бы то ни стало. Анна Семенович хочет вернуть не только стройность, но и боевой дух.
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