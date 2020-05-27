Отъевшаяся за карантин Семенович пошла на крайние меры

В своем инстаграм-профиле певица рассказала, что поправилась на четыре килограмма за время карантина. Она почти два месяца провела за городом вместе с родителями и старшим братом. Звезда лишь изредка покидала дом, чтобы съездить на работу или дать интервью.
Анна Семенович никогда не скрывала, что любит вкусно поесть. Правда, за удовольствие приходится платить. После того как на горизонте появилась надежда на скорое снятие ограничений, певица решила взяться за фигуру.
Знаменитость несколько дней назад заявила, что скоро к ней должен вернуться любимый, который уехал по делам. Певица настроилась подготовить себя к приезду мужчины.
У артистки появилась цель – похудеть на семь килограммов. Накануне она сообщила, что собирается уехать на неделю в оздоровительный центр. В клинике под присмотром врачей Анна намерена голодать. "Бесцельное обжорство закончилось", – добавила Семенович.
Звезда пообещала подробно рассказывать поклонникам о процессе похудения. Она добавила, что в центре ее ждут всевозможные оздоровительные процедуры. Девушка уже в предвкушении недельной разгрузки.
Анна Семенович с юмором относится к фигуре и весу. Артистка признает, что у нее не модельная внешность, однако она считает себя красивой женщиной.
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