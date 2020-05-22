Брошенная ухажером Семенович истосковалась на карантине: Не надо жить не со своими людьми

Анна Семенович в беседе с журналистами поделилась грустной новостью – не так давно молодой человек бросил девушку. Звезда осталась с родителями и старшим братом за городом, а мужчина вернулся в Санкт-Петербург по рабочим делам.

Как отметил артистка, она надеется, что уже к началу лета возлюбленный вернется к ней в Москву. Пара скоро должна отметить годовщину знакомства. В недавнем интервью знаменитость рассказала, что отношения с ухажером начинались как легкий летний роман, однако спустя год пара все еще вместе. Анна Семенович светится от счастья.

Правда, девушка пока явно не готова к семейной жизни в традиционном смысле слова. Как призналась артистка, некоторое время пара самоизолировалась вместе. В загородном доме собрались родители певицы, старший брат и возлюбленный. Девушка чуть не взвыла от постоянного нахождения у плиты. "Ну я почувствовала себя прям настоящей домохозяйкой, уже устала готовить!" – отметила Семенович.

Актриса надеется, что к моменту возвращения любимого будут работать какие-нибудь рестораны. "Или пусть сам мне готовит!" – смеется звезда. При этом Анна заявила, что она прекрасно ладит с семьей в период карантина, а взаимоотношения с партнером стали только лучше. Знаменитость назвала секрет счастья: "Просто не надо жить не со своими людьми".

Также Семенович планирует сникуть несколько килограммов перед приездом молодого человека. Через неделю певица отправится в центр голодания, где под наблюдением специалистов пройдет курс очищения организма.

