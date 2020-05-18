"Какой же красавчик вырос": Барановская впечатлила снимком 14-летнего сына

Юлия Барановская опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместный снимок с сыном. Мальчик повзрослел, и теперь он гораздо выше матери. Телеведущая удивлена, как быстро растут дети. Она отметила, что ее наследник уже подбирает вещи во взрослом отделе. "Когда дети успели так вырасти? Мне то все еще 18", – цитирует знаменитость Пятый канал.
Поклонники же заметили, что старший сын Юлии очень красивый. В будущем молодой человек разобьет не одно сердце, уверены они. "Какой хороший парень вырос", "Будет девкам головы кружить", – написали фолловеры.
Стоит отметить, что все дети Барановской очень похожи на ее экс-возлюбленного, футболиста Андрея Аршавина, с которым телеведущая рассталась в 2013 году. Всего у бывших супругов трое наследников. Помимо Артема, которому в этом году исполнится 15 лет, в семье подрастает 12-летняя дочь Яна и семилетний сын Арсений.
Напомним, наследница Барановской недавно приняла участие в проекте Первого канала "Dance Революция". Девочка отлично танцует, поэтому решила побороться за победу в шоу. Кстати, телезрители скептически отнеслись к участию Яны в конкурсе. Они сомневаются, что судейство может быть честным, ведь в шоу выступает ребенок знаменитости.
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