"Шикарно живет и недовольна": жалующейся на жизнь Решетовой заткнули рот

24-летняя супруга Тимати Анастасия Решетова потеряла счет дням, которые она проводит в изоляции. Несмотря на то, что все время посвящает сыну и находится рядом с любимым супругом, модель изрядно устала. Девушка делала все возможное, чтобы карантин не проходил бесцельно, но, видимо, безуспешно.
Поскольку Анастасия проводит много времени онлайн, она в курсе негативных новостей и слухов о разводах знаменитостей. Это также не добавляет оптимизма девушке. Кроме того, она очень хочет поскорее съездить с сыном на море, погулять в парке или начать курс массажа.
Модель призналась, что ей очень хочется пожаловаться и выговориться, но старается не делать этого, поскольку понимает – многие люди оказались в печальной ситуации.
Многие пользователи Сети поддержали модель. Однако нашлись и те, кто воспринял в штыки слова супруги Тимати. "Все устали от карантина. Настя, вы еще не в самой плохой ситуации. Некоторые люди вообще на грани нищеты", "Не нойте. В вашей ситуации это не полагается", "Шикарно живет и еще недовольна", – написали подписчики.
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