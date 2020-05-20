Потерянная Решетова сделала заявление о побоях и разводе в самоизоляции

Анастасия Решетовой и Тимати избегают конфликтов в самоизоляции. По публикациям модели в "Инстаграм" можно понять, что семья счастлива и наслаждается проведенными вместе днями.
Сколько она находится на карантине, Анастасия не может сказать с уверенностью. Модель рассказала, что дни самоизоляции проходят без алкоголя, переедания, побоев и разводов. "Пока держимся", – с гордостью сообщила Решетова подписчикам.
Недавно возлюбленная Тимати поделилась с поклонниками другими размышлениями. Оказалось, в детстве Анастасия думала, что после 25 лет начинается старость. Сейчас Решетовой 24, и она отказалась от такого мнения. Модель не боится встретить 30-летие. Более того, она ждет этого события, как чего-то грандиозного.
Тем временем бывшую избранницу рэпера Алену Шишкову стали часто сравнивать с Анастасией Решетовой. Блондинка перекрасила волосы в черный цвет и стала похожа на нынешнюю возлюбленную Тимати.
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