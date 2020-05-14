"У меня вырос еще и мозг": Решетова порассуждала о возрасте

В своем инстаграм-аккаунте 24-летняя модель поделилась соображениями по поводу возраста. Выяснилось, что девушка не скучает по прошлому и мечтает о будущем.
По словам избранницы Тимати, в детстве она боялась, что после 25 лет "начинается старость". Теперь знаменитость думает иначе. "Прошли годы, и вместе с телом у меня вырос еще и мозг", – отметила она.
Анастасия заверила, что своего 30-летия ждет как чего-то грандиозного. Она добавила, что не хочет возвращаться в прошлое, поскольку тогда была "дурой".
При этом Решетова не отрицает, что через несколько лет может так же подумать о себе сегодняшней. Она отметила, что взрослеть очень приятно, потому что с каждым годом человек меняется. Например, становится увереннее в своих силах.
Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати осенью прошлого года стали родителями. Мальчика назвали Ратмиром. Модель часто делится в своем микроблоге умилительными снимками малыша. Поклонники сходятся во мнении, что тот все больше похож на отца.
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