Сетевые эксперты приписали Егору Криду роман с мужчиной

Крепкая дружба певца и генерального директора продюсерского центра Иосифа Пригожина вызвала подозрения. В последнее время Егор Крид и Стас Калинкин практически не расстаются.

Приятель часто сопровождает 25-летнего вокалиста на публичных мероприятиях. Егор и Стас вместе отмечали прошлый Новый год, а затем провели зимние каникулы в Дубае.

Накануне Стасу Калинкину исполнилось 30 лет. В день рождения рядом с мужчиной был лучший друг Егор Крид. В четыре утра во время вечеринки приятели устроили прямой эфир в "Инстаграм". Егор и Стас показали, как весело им вместе.

Близкое общение мужчин насторожило диванных экспертов. Сетевые аналитики пришли к выводу, что менеджера и вокалиста связывает нечто большее, чем дружба. Тем более, Калинкин и Крид уже давно не были замечены в отношениях с девушками. Отметим, что слухи о нетрадиционной ориентации Егора Крида муссируются уже давно. Между тем каких-либо доказательств гомосексуальности вокалиста нет.

Отметим, что не так давно те же сетевые эксперты обсуждали выступление Егора Крида с бывшей девушкой, певицей Нюшей. Обывателям показалось, что во время исполнения номера между экс-возлюбленными пробежала искра. Фанаты решили, что артисты до сих пор испытывают друг к другу романтические чувства.