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Мужской климакс: мужу Нюши хорошенько досталось из-за Крида

Мужской климакс: мужу Нюши хорошенько досталось из-за Крида

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha
Злопыхатели не могут успокоиться из-за появления певицы Нюши в обществе бывшего возлюбленного и коллеги по цеху Егора Крида. Недоброжелатели нападают на супруга артистки, который, по их мнению, бездействует.
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Муж вокалистки Игорь Сивов стал объектом критики. По мнению интернет-обывателей, мужчина слишком спокойно реагирует на выходки супруги. В частности народ раздражают трогательные публикации в микроблоге Игоря, в которых он утверждает, что в его доме царят доверие и безусловная любовь.

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Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Рассуждая о поведении избранника певицы Нюши, злопыхатели рискнули предположить, что женщины того вообще не интересуют. Дескать, знаменитость заключила фиктивный брак с мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации.

Также озвучивалась версия о проблемах Игоря со здоровьем. Якобы у того наступил мужской климакс. По мнению завистников, нормальный мужчина при малейшем намеке на неверность не будет разбираться, а побежит бить соперника по лицу. "Что делает муж Нюши, когда его жена бросает ребенка и едет к Егорке? Постит слюнявые постики!" – рассуждают пользователи Сети.

Недоброжелатели предложили певице Нюше бросить тюфяка-мужа и вернуться к Егору Криду. Игоря Сивова обозвали стариком.

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Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

Напомним, на днях певица Нюша спела в дуэте с Егором Кридом. Совместный номер бывших возлюбленных транслировали онлайн. Выступление звезд стало резонансным. Зрителям показалось, что артисты все еще любят друг друга. С тех пор в Сети нападают на мужа Нюши. На Игоря Сивова льются потоки незаслуженного негатива.

Автор: 20 мая 2020, 06:04

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