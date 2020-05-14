Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов накануне, 13 мая, объявил о расставании с женой, моделью Аленой Гавриловой. Скандально известный блогер Лена Миро поделилась сенсационными данными о новой возлюбленной харизматичного артиста.

Известие о том, что Эмин Агаларов разводится с Аленой Гавриловой, стало полной неожиданностью как для поклонников, так и для журналистов. Тем не менее, скандально известный блогер Лена Миро не растерялась и опубликовала свежий материал в своем ЖЖ, где высказала точку зрения.

Лена со ссылкой на "украинских братьев" сообщила, что Эмин расстался с женой, потому что якобы стал встречаться с известной певицей Настей Каменских. Это та самая фигуристая брюнетка из дуэта "Потап и Настя".

Почему-то Миро не смутило то обстоятельство, что не так давно Каменских вышла замуж за своего коллегу по группе. Более того, Лена утверждает, будто у Потапа и Насти фиктивный брак, потому что якобы у Потапа нетрадиционная сексуальная ориентация, а Настя стала просто прикрытием.

"Как на мой вкус, жирная Настя тоже имеет право налево", – в свойственной себе манере высказалась Лена Миро. При этом блогеру совсем не жалко брошенную Алену Гаврилову. "Я искренне не понимаю Алену – чего сопли жевать-то теперь? Пока был ресурс молодости и красоты – обеспечила себе финансовую подушку. Ну а теперь пусть и другие девочки тоже стараются, дерутся в грязи, чтобы стать любимой наложницей (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась Миро.

В Сети неоднозначно восприняли пост блогера. Многие просто не поверили в то, что харизматичный, интеллигентный Эмин Агаларов мог изменять жене. Другие сочли кандидатуру Насти Каменских на роль предполагаемой любовницы весьма странной и неправдоподобной. Третьи просто не поверили в то, что Потапу нравятся мужчины, а не женщины.

Напомним, вечером 13 мая Эмин Агаларов опубликовал черно-белую свадебную фотографию и поблагодарил жену за каждый проведенный день вместе. "Ты невероятно добрый, особенный человек", – подчеркнул артист и сообщил, что в их жизни наступил важнейший этап – совместное воспитание ребенка, дочери Афины. Эмин Агаларов пообещал пронести через всю жизнь чувство уважения к супруге.

Тогда мало что понявшие фанаты принялись расспрашивать о случившемся Алену Гаврилову. Модель попросила оставить ее в покое: "Дайте мне время прийти в себя, пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения мамы…"