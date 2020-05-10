"На кого ты стала похожа?": располневшая Семенович вызвала оторопь

Многие россияне боятся, что во время карантина они могут набрать лишние килограммы килограммы. Об актуальной проблеме высказалась Анна Семенович. В личном микроблоге знаменитость опубликовала фотографию, где у нее можно разглядеть второй подбородок. "Сидим дома, едим всей страной", – подписала кадр певица.
Снимок артистки привел пользователей в недоумение. Поклонники не могли поверить своим глазам. "Наконец-то без фотошопа", "Да ладно, так изменилась?", "На кого ты стала похожа! Ужас!", – приводит слова комментаторов издание "7Дней".
Как оказалось, фотография была сделана во время съемок клипа на песню звезды "Хочешь". В ролике Анна Семенович исполняет роль полной женщины, которая хочет вернуть интерес мужа. Ради этого героиня худеет на несколько десятков килограммов.
Ранее певица показала поклонникам, чем она занимается на самоизоляции. На своей странице в "Инстаграме" Анна Семенович опубликовала видеозапись, где она красит маме волосы. "Главное – это хорошее настроение, клиент всегда прав. Запись открыта, не дорого", – пошутила звезда.
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