Беременная звезда "Дома-2" решила бросить проект из-за матери

В декабрьском интервью девушка заявила, что готова участвовать в телестройке столько лет, сколько потребуется – хоть десять. Ее муж, Иосиф Оганесян, напротив, был уверен, что нельзя надолго засиживаться на одном месте и пора подумать о жизни за периметром.
И вот, спустя всего несколько месяцев Саша Черно назвала причину, которая могла бы ее вынудить покинуть "Дом-2". Девушка решила ответить на вопросы подписчиков в своем инстаграм-аккаунте. Один из поклонников поинтересовался, будет ли она рада, если ее биологическую мать пригласят в реалити после рождения ребенка. Черно категорично заявила, что в таком случае покинет проект. Саша отметила, что даже не рассматривает вариант появления родительницы в эфире.
Напомним, звезда шоу холодно общается с мамой. Несколько недель назад женщина пришла в студию "Бородина против Бузовой", чтобы выяснить отношения с Сашей Черно. Девушка уверена, что родственница просто хочет заработать на ее популярности. Участница "Дома-2" не верит в искренность матери, которая бросила ее в шесть лет, и обижается на зрителей, не принимающих ее позицию.
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