"Это ниже дна": Петров в коротких женских шортах поверг в шок

Александр Петров – очень востребованный актер. За свою жизнь он исполнил множество ролей. Но такой образ актера стал полной неожиданностью для фанатов.

31-летний Александр Петров принял участие в съемках рекламного ролика известной компании. Он предстал в образе эффектной блондинки, на которой надет топ и короткие шорты. В ролике актер забивает гвоздь в доску. Также Александр побывал в роли сексапильной брюнетки и страстной рыжей девушки.

Стоит отметить, что это лишь результат компьютерной графики. Очевидно, для рекламы снялись настоящие девушки, а вместо их лица поместили лицо Петрова.

Для некоторых пользователей Сети такое перевоплощение Александра стало настоящим ударом. Поклонники актера не понимают, как он мог согласиться на такие съемки. "Петров, это ниже дна", "Мама Мия! Как теперь забыть это?","Что я только что посмотрел?", "Со Стасей местами в семейной жизни поменяетесь", "Смотри! Петров! Где?! Везде!" – написали зрители.

Видеороликом Александр Петров поделился в своем инстаграм-аккаунте. На данный момент странную рекламу посмотрели полмиллиона человек.

Напомним, недавно актер опубликовал интимное фото со своей возлюбленной Стасей Милославской и сообщил, что они отмечают праздник.