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"Боже, как это мило!": Петров опубликовал интимное фото с избранницей

Александр Петров. Фото: 2019 Consulate of Russia in NY/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Актер очень редко показывает совместные снимки с возлюбленной. Однако когда актер все же делает такие публикации, поклонники приходят в восторг и активно комментируют увиденное.
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Александр Петров познакомился со Стасей Милославской на съемках фильма "Стрельцов". Тогда же у них и начался бурный роман. Однако возлюбленные тщательно скрывали свои отношения от общественности. Так или иначе, актера часто видели на тех же мероприятиях, где была Стася. Однажды пара появилась на премьерном показе фильма "Гив ми либерти", но позировать вместе на красной дорожке актеры не стали.

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 Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

В любви к Милославской Петров решил признаться публично на кинопремьере фильма "Лед 2". Тогда актер заявил, что никогда не говорил о чувствах перед огромной аудиторией, чем растрогал сидящих в зале людей.

Александр придерживается мнения, что знаменитости не должны обнародовать некоторые моменты личной жизни. Например, он считает странным публичные заявления о разводе или начале отношений.

Также Петров отмечал, что романтические поступки он делает деликатно. Недавно он подарил Милославской котенка из приюта. Домашнего питомца назвали Сэма. Снимки с животным актер охотно публикует в своем инстаграм-аккаунте.

На днях Александр решил выложить совместное фото не только с кошкой, но и своей возлюбленной, что делает очень редко. Стася загадочно смотрит в камеру, а Петров внимание обращает на питомца. Снимок получился очень милым, это отметили и поклонники. "Классные", "Красивы", "Боже, как это мило!", – написали фолловеры.

Напомним, ранее Александр Петров состоял в отношениях с актрисой Ириной Старшенбаум, с которой вместе снимался в фильме Федора Бондарчука "Притяжение". Говорят, актер разорвал отношения с ней именно из-за Стаси.

Автор: 25 мая 2020, 17:35 Источник: Instagram
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