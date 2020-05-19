"Это просто запредельно": Волкова пнула раскрученного Петрова

Два года подряд Александр Петров является самым востребованным и кассовым российским актером. За этот период свет увидело более 15 теле– и кинопроектов с участием знаменитости.
Такая концентрация внимания на одном человеке, по мнению актрисы Екатерины Волковой, свидетельствует о проблемах в отечественном кино. Создатели картин не хотят трудиться и искать новые лица. Продюсеры подбирают для фильма не персонажей, а звезд. Лень и экономия – вот, что мешает развитию.
Волкова подчеркнула, что очень любит Петрова, однако не может не признать: в последнее время его слишком много. "Это просто запредельно – так использовать талантливого актера. Нельзя не давать ему передыху, чтобы в хвост и в гриву", – пнула коллегу по цеху актриса.
Екатерина Волкова напомнила, что в советское время не было актеров, которые переходили от одной картины к другой. У артистов тех лет не было образов-клише. Роли давали, основываясь не на популярности.
Знаменитость жалеет, что продюсерское кино потеснило режиссерское. Теперь, снимая картину, создатели думают о кассовых сборах и рейтинге. Искусство и видение художника отошли на второй план.
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