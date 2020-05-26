Брутальный красавец утешил сбежавшую от мужа Агату Муцениеце

Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся спустя почти девять лет брака. Расставание мирным не получилось.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный считались одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Они расписались летом 2011 года, вскоре после того, как познакомились на съемках мистического сериала "Закрытая школа". Для свадьбы Агата выбрала черное короткое платье. А Павел прикатил на церемонию на мотоцикле.

В 2013 году супруги впервые стали родителями: у них появился сын Тимофей. Спустя несколько лет Агата родила дочь Мию. Со стороны казалось, что семья абсолютно счастлива. Хотя в Сети то и дело всплывали слухи о проблемах между актерами и даже о разводе.

В феврале Агата и Павел объявили о разводе после ряда сенсационных сообщений о том, что будто бы актер изменяет жене, а еще поднимает на нее руку. В эту чудовищную информацию поклонники отказались верить. Лишь когда Муцениеце сама со слезами на глазах пожаловалась в "Сторис", что муж на протяжении нескольких дней выпивает и в таком состоянии выбросил ее телефон, выгоняет ее из дома, напугал детей, открылась жуткая правда.

Сейчас Агата с сыном и дочкой живут в Москве, а Павел – в особняке в Подмосковье. Переставшая скрывать проблемы в браке Муцениеце получила множество критических отзывов. Дескать, надо было молчать, не выносить сор из избы.

Но нашлись и те, кто поддержал Агату. Среди них оказался коллега актрисы, известный ведущий, брутальный красавец Дмитрий Нагиев. "Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: "Развод продлевает жизнь!" Я его слова запомнила", – рассказала Агата Муцениеце в новом интервью журналу "Караван историй".