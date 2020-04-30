Счастливая Муцениеце показала семейное воссоединение

Все это время семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия были у отца – звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного. Актер готовил отпрыскам завтрак, гулял с ними и играл.
Судя по всему, теперь очередь Агаты общаться с сыном и дочкой. Накануне Муцениеце воссоединилась с наследниками. В "Сторис" личного "Инстаграм" актриса показала, как играет с Тимофеем. Малышка Мия тоже попала в кадр. Девочка катала в игрушечной коляске пса Кефира. Знаменитость не скрывала, что счастлива быть рядом с семьей.
Ближе к ночи Агата, Мия и Тимофей вместе смотрели мультики. Актриса и ее наследники удобно устроились на большой кровати. Компанию им составил белоснежный Кефир.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся. Супруги оформляют документы. Ходят слухи, что пара уже поделила имущество. Актриса и дети будут жить в просторной московской квартире. За Павлом останется загородный особняк, где семейство проживало до разрыва. Не так давно Агата Муцениеце рассказала, что муж поднял на нее руку. Артист пил десять дней и вел себя неадекватно. Признание знаменитости вызвало огромный общественный резонанс.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Почему снимают Петрова???
Научите своих детей правилам поведения в гостях
Любимая актриса. Какая?
Откуда у Малышевой дворец?
Травля
Ждем обращение президента
Кот меня пугает
Сын хочет сменить пол