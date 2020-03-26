"Конченая наркоманка!": бессовестная Борисова соблазнила и увела у Кравец мужа-миллионера

Беда пришла, откуда не ждали. Только-только у главной светской львицы Москвы наладились отношения с мужем, окончились побои, издевательства и тяжбы, как вскрылась его порочная связь с Даной Борисовой.

На чужой каравай рот не разевай, гласит русская пословица. Дане Борисовой она, видимо, не знакома. В телефоне мужа Алена Кравец увидела ролик, который мог бы повергнуть в шок кого угодно.

Абсолютно голая Борисова лежит на огромной кровати, призывно извивается и сладко шепчет в камеру: "Руслан, привет, мой любимый, мой хороший, страстный мальчик! За цветочки большое спасибо! За все спасибо! После выходных, которые мы провели, думаю, ты обо мне не скоро забудешь!"

Увидев этот откровенный разврат, Алена задохнулась от обиды и возмущения. Она не могла сдержать слез и обратилась к подписчикам своей страницы в социальной сети "Инстаграм".

"Дорогие мои, у меня случилось горе, – сообщила светская львица. – Отец моего ребенка Руслан связался просто с конченой наркоманкой. С Даной Борисовой! Как можно врать в глаза?! Я устала от всего! Мне настолько тяжело..."

Дана была замужем дважды, у нее есть 12-летняя дочь Полина. С января 2016 года блондинка в разводе. Сколько длится ее роман с мужем Алены, как давно Дана соблазнила Руслана, платит ли он ей за связь – все это еще предстоит выяснить.

"То, что у людей нет ума, я понять могу, но почему у них еще нет и стыда?! – разрыдалась Кравец в интервью "Дни.ру". – У меня нет слов! Такой подлости я не ожидала. И на что там Руслан мог польститься?! Ну не медом же у этой... "ДБ" намазано!"