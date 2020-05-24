Агаларов впервые заговорил после известия о разводе

Эмин Агаларов разрушил уже две семьи. Однако он оказался любящим отцом и заботится о всех своих детях. При этом певец намерен нарожать еще шесть наследников.



Звездный певец Эмин Агаларов недавно объявил о разрыве со своей второй супругой Аленой Гавриловой. От Гавриловой у певца подрастает двухлетняя дочь Афина. Первый брак с наследницей президента Азербайджана Лейлой Алиевой принес ему двух мальчиков-близнецов Али и Микаила – сейчас им по 11 лет. А еще знаменитость как родную воспитывает приемную дочь Лейлы, четырехлетнюю Амину. Но четырех наследников артисту и бизнесмену мало.



Так, накануне Эмин Агаларов опубликовал на своей странице "Инстаграм" трогательное фото, на котором нежно целует малышку Афину. "Детей в этом возрасте особенно хочется тискать, это мой такой четвертый опыт, очень надеюсь, что не последний", – рассуждает певец в подписи к милому фото.

Уже вторая разрушенная семья и стремление к большому числу детей навели подписчиков на мысль, что Эмин планирует создать и развалить еще не один брак. Масло в огонь подлил и сам певец, ответив одной из поклонниц, которая намекнула на бакинскую кровь и припомнила, что, например, израильтяне и вовсе заводят по 15 детей. "15 много, не справлюсь. 7-8, до 10", – заметил исполнитель.

Услышав такое, фанаты тут же принялись считать, сколько же еще жен потребуется амбициозному отцу. Многие сошлись, что у Эмина Агаларова будет еще как минимум две супружницы, и пожелали любимцу успехов в реализации своих планов.