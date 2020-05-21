"Разговор закончен!": жена Эмина Агаларова впервые о расставании

Модель не спешила делиться подробностями разрыва с предпринимателем. Недавно она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте трогательный снимок с дочерью Афиной.
Фолловеры предположили, что Эмин Агаларов забрал девочку к себе, а мать видится с ней лишь в определенные дни. Девушка назвала глупыми домыслы подписчиков. На их просьбы разъяснить ситуацию она отреагировала довольно жестко.
Супруга Эмина Агаларова заявила, что не собирается публиковать фото с малышкой только для того, чтобы все знали, что она живет с ней. "Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен!" – написала Алена Гаврилова. Она добавила, что эта тема в ее микроблоге навсегда закрыта.
Напомним, известие о предстоящем разводе Эмина Агаларова вызвало большой резонанс. Бизнесмен поблагодарил супругу за совместно прожитые годы, отметив, что хочет сохранить хорошие отношения.
Напомним, певец Эмин Агаларов узаконил отношения с моделью Аленой Гавриловой летом 2018 года. Церемонию бракосочетания вел шоумен Андрей Малахов, а среди гостей были замечены певец Григорий Лепс, рэпер Тимати и исполнительница Зара.
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