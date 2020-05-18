Стала известна дата развода Джигана и Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова твердо решила разойтись с рэпером Джиганом, несмотря на его мольбы передумать. Бракоразводный процесс звездной пары начнется в июне.



Музыкант с женой встретятся в суде 15 июня. Поклонники надеялись, что после выписки из клиники, в которой рэпер Джиган прошел курс лечения от пагубных пристрастий, бизнесвумен его простит. Однако она этого делать не намерена.

Певец просит супругу дать ему еще один шанс. Он признается Оксане Самойловой в чувствах в соцсети. Когда жена подала на развод, он заявил, что никогда ее не отпустит. Девушка же ответила на это с сарказмом. "Сорян, Вась", – заявила она.

Отметим, модель не запрещает рэперу Джигану общаться с детьми, но сама на близкий контакт с ним не идет. Оксана Самойлова долго не хотела принимать то, что муж ей неверен и употребляет наркотики.

Напомним, ранее исполнитель рассказал о том, что ему пришлось пережить в больнице. "Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы", – пожаловался рэпер Джиган. Он добавил, что его спасла именно жена.