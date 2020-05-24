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"Барон и коза": россияне поиздевались над разрядившимися Утяшевой и Волей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На день рождения своему звездному наследнику Павел Воля и Ляйсан Утяшева решили устроить настоящее шоу. Так как карантин всех ограничил в возможностях, знаменитые родители сами нарядились в костюмы сказочных героев. Необычный вид миллионеров сильно позабавил подписчиков.
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Известный стендапер Павел Воля и спортсменка Ляйсан Утяшева отметили семилетие своего сына Роберта костюмированным представлением. К профессионалам в условиях самоизоляции обратиться затруднительно, поэтому звездная чета взяла на себя роль клоунов.

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Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

При этом гимнастка вырядилась в костюм отдаленно напоминающий образ сказочной ведьмы Малефисенты, а юморист предстал в виде какого-то вельможи. "Сказочные герои в деле", – подписал странный кадр шоумен.

Поклонники пары, конечно же, не могли пройти мимо такого зрелища и пустились в рассуждения, на кого же похожи Воля с Утяшевой. При этом заметная часть комментариев содержали не самые лестные для звезд сравнения.

"Барон и коза", "Королевский гном Малефисенты", "Мутация после пандемии", "Госпожа и холоп", "Самые дорогие аниматоры на праздник", "Черная королева и ее шнырь" – иронизируют фолловеры, придумывая название образу знаменитостей.

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Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

Впрочем, любая активность на странице только на руку бюджету звездного семейства, поэтому Павел Воля и Ляйсан Утяшева наверняка рады такому взрыву острот и подколок в комментариях.

24 мая 2020, 17:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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