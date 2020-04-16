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"Зашейте себе рот!": Павел Воля унизил полнеющих на карантине людей

Павел Воля. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Павел Воля и Ляйсан Утяшева с удовольствием проводят время на самоизоляции. Спортсменка в своем микроблоге неоднократно говорила, что использует карантин для того, чтобы похудеть.
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Гимнастка провела экскурсию по кухне и отметила, что проводит здесь большую часть своего дня. Теледива неоднократно признавалась, что считает готовку священным долгом женщины. На плите у Ляйсан Утяшевой стоят макароны с овощами, суп-пюре, стейк из рыбы и омлет со шпинатом – в целом обычная пища. 

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 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Лаура Джугелия, ведущая ютуб-канала PEOPLETALK TV, спросила у резидента Comedy Club, как его жене удается худеть на карантине. "Ну признайся, Паш, не жрет она ничего, да?" – уточнила интервьюер. Спортсменка в шутку заявила, что секрет ее стройности – гадание на волшебном шаре.

"Те, кто говорит, мол, ой, у нас не получается, у нас такое телосложение и все такое... Рот зашейте себе, и все! Нет никаких других советов", – отрезал комик. 

Ляйсан Утяшева отметила, что не может быть больше мужа, вес которого с 17 лет держится на отметке в 60 килограммов. "Секрет один – расходуйте больше, чем потребляете", – добавил Павел Воля. 

На карантине мужчина много работает, общается с детьми и не слезает с турника. "Я в движухе постоянно, за день присаживаюсь два раза, может быть", – отметил артист. 

Автор: 16 апреля 2020, 15:22

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