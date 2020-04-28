Секси-велосипедки: Ляйсан Утяшева возбудила народ снимком из гардеробной

Многие заметили, что 34-летняя Ляйсан Утяшева стала выглядеть более привлекательно. За прошедший год гимнастка сбросила лишние килограммы благодаря усиленным тренировкам и сменила имидж. Правда, теперь выйти в свет нельзя из-за карантина, однако возможность демонстрировать свои победы осталась – делать публикации в своем инстаграм-аккаунте.
Утяшева призывает и других пользователей Сети заняться собой и добиться впечатляющих результатов. Периодически знаменитость устраивает онлайн-тренинги вместе с супругом Павлом Волей, а также другими звездами шоу-бизнеса.
Однако тренировки – не единственное, чему Ляйсан посвящает много времени. Она занимается воспитанием детей. У фигуристки и комика есть шестилетний сын Роберт и четырехлетняя дочь София, которые ежедневно нуждаются в заботе и внимании.
В перерывах между домашними делами гимнастка успевает продемонстрировать поклонникам вещи из своего гардероба. Она надела безрукавку и велосипедки и запечатлела себя через зеркало. Снимок знаменитость выложила в "Сторис". Подписчики обратили внимание, что Утяшева выглядит очень соблазнительно в этих вещах, которые, к слову, в последнее время считаются трендом.
Стоит отметить, что недавно в велосипедках позировала модель Ирина Шейк, а также жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. На них предмет гардероба смотрелся также удачно.
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