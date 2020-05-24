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Шоу-бизнес

"Что ей еще остается делать?": оправдывающая выходки сына-фрика Яковлева упустила время

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/ www.globallookpress.com.
Единственный сын актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, обладает достаточно яркой внешностью. Лицо и тело 27-летнего отпрыска звезды сплошь покрыто шрамами и татуировками. Также молодой мужчина всерьез занимается спортом, о чем говорят его рельефный торс и руки. Часто наследник знаменитости меняет прически. И даже в выборе цвета волос Денис остается верен себе, порой выбирая самый экстравагантный. Психолог Ксения Ужинцева объяснила "Дни.ру", откуда у Шальных такая тяга к эпатажу и экспериментам:
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Уже не впервые мы наблюдаем внезапные изменения во внешности Дениса. Он не перестает удивлять общественность своими опрометчивыми поступками. Что двигало им на этот раз? Попытаюсь разобраться и дать свою оценку этой ситуации.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Безусловно, смена прически говорит о бессознательном желании духовно переродиться, изменить свою жизнь и избавиться от прошлого. С точки зрения эзотерики волосы обладают собственной памятью и сохраняют информацию о своем "хозяине", поэтому их "потеря" может, на самом деле, быть началом нового этапа жизни.

Но это не единственный способ, с помощью которого Денис пытается избавиться от своего прошлого. Прежде мы слышала о его "жгучем желании" свести татуировки со своего тела, которые оказывают достаточно сильное влияние на биополе человека, тем самым меняя его мысли, взгляды и идеи. Рисунки на теле являются каналом связи биополя с духовным миром человека – они могут его ослаблять и внести дисбаланс в психическое состояние. Одно изображение гроба на лице нашего героя говорит о неком бесстрашии или "великом протесте" всему миру. Но так ли это на самом деле?

Каждый раз, доказывая свою значимость, он испытывает временное удовольствие, будто выигрывая очередную битву с придуманным врагом. Ведь самый простой способ снова почувствовать радость и вызвать восхищение окружающих – это сделать новый эксперимент со своей внешностью.

По всей видимости, наш герой задержался в подростковом возрасте. Периоде, когда демонстрация личности происходит через внешний облик, так как разительных успехов ни в мыслительной, ни в трудовой деятельности ребенок еще не имеет. Тату, разрезанный язык, эксперименты со своей прической – крик души! Такое часто наблюдается у личностей истероидного типа. Главными чертами таких людей являются эгоцентризм и жажда постоянного внимания. Они ходят "по лезвию ножа", желая навредить себе, при этом не расставаясь с жизнью.

Но чего они хотят на самом деле, к чему взывает этот крик души? Конечно, к любви!

Елена Яковлева, будучи матерью Дениса, конечно, его поддерживает, обосновывая это тем, что "будет рада, если в жизни ее мальчика не будет большей проблемы, чем его наколки". А что ей еще остается делать, когда время упущено! Не нужно забывать тот факт, что наш герой жил у бабушки, и только десять процентов времени проводил с матерью. Тем самым дефицит внимания стал хорошим подспорьем для конфликтных отношений между родителями и чадом. Чтобы не потерять связь с сыном, они приняли позицию наблюдателя и дали ему полную свободу действий. А нужно было лишь вовремя давать ребенку свою любовь…

Фото: instagram.com/tdbndie/

В психологии есть несколько видов "уродливой родительской любви", одна из них это "откуп". Недостаток времени "прикрывают" подарками, всевозможными дозволениями, беспричинными поощрениями. При таком поведении родителей ребенок постепенно теряет суть "настоящей любви" и обретает душевную пустоту. К 18 годам такому ребенку уже не будет свойственна жалость, сострадание, романтика и милосердие. Он может стать замкнутым и скупым на эмоции, сам страдая от этого. Что мы и можем наблюдать у Дениса, который смело выражается в отношении СМИ и общественности, ведет себя грубо и порой агрессивно.

В настоящее время мы наблюдаем, как родители нашего героя проявляют "любовь-умиление". Такая любовь не знает слова "нет", отношения строятся на вседозволенности, и чадо верит в то, что он безоговорочно прав и лучший во всем. Капризы, болезненное восприятие неудач и бессовестность становятся основными чертами характера. Таким образом, безответственность, отсутствие делового подхода к работе и заботе о родных становятся моделью поведения.

Кто бы мог подумать, насколько важную роль играет родительская любовь в основе жизни каждого человека, какую "базу" закладывают нам модели поведения наших родителей!

Разумная родительская любовь – это крылья, которые помогают ребенку взлететь к высотам, в противном случае жизнь превращается в бесконечное решение психологических проблем, что мы и наблюдаем в жизни Дениса.

Автор: 24 мая 2020, 08:37

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