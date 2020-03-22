Сын Яковлевой еще больше изуродовал свое тело после расставания с девушкой

Недавно стало известно, что наследник актрисы Елены Яковлевой разорвал отношения с невестой. Анастасия Рот закрутила другой роман. Чем все-таки не устроил Денис девушку, неизвестно. Сейчас молодой человек хочет больше сосредоточиться на своей карьере и на себе. Шальных даже говорил, что готов избавиться от некоторых татуировок. Например, от изображения гроба, которое начало давить на него. Поклонники обрадовались, но ненадолго.
Денис передумал. Он принял решение добавить еще две тату. Удивительно, но парень может найти на себе свободное пространство для новых рисунков. Теперь с одной стороны его лица красуется неприличная надпись на английском языке, а с другой – фраза "Ride it", что в переводе на русский означает "Прокатись".
Стоит отметить, что удалить тату сложнее, чем набить новое. Денис даже показывал этот процесс. Каждый миллиметр татуировки обрабатывается лазером. В итоге кожа некоторое время красная, чувствуется боль.
Елена Яковлева спокойно относится к увлечению сына. Иногда она даже заступается за него и просит недоброжелателей остановить травлю ее наследница.
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