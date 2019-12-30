"Оставьте ребенка в покое": Елена Яковлева взвыла из-за нападок на изуродованного сына, подробности, читать онлайн

Елена Яковлева очень переживает за сына. Денис Шальных избавляется от татуировок на лице.

Актриса обижается, когда в соцсетях ее единственного сына называют фриком. По словам Елены Яковлевой, в юности Денис наделал много ошибок, за которые теперь вынужден расплачиваться.

"Оставьте ребенка в покое! Да, он очень нашалил с собой и своим лицом, а сейчас хочет от этого избавиться", – приводит слова артистки сайт "Комсомольская правда". Звезда морально поддерживает наследника.

Денис Шальных чистит от татуировок очень чувствительную зону, где расположено много нервных окончаний. Молодой человек с трудом выдерживает мучительную обработку лазером, но намерен продолжать, чтобы избавиться от надоевших изображений.

Напомним, сын Елены Яковлевой работает в одном из московских барбершопов. Денис Шальных учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой, когда создал группу. Кроме того, молодой человек пробует себя как актер, иногда выходя на сцену вместе со знаменитой матерью.

Примечательно, что наследник Елены Яковлевой ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. Недавно стало известно, что у Дениса Шальных новые отношения.