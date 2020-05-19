Семенович вышла на связь после полученной травмы

Полтора месяца назад Анна Семенович отпраздновала день рождения. Однако недавно певица решила вновь устроить торжество по случаю юбилея. Посиделки с друзьями проходили весело, с плясками. А на следующий день нога у Анны сильно распухла – травму она показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта.
Спустя некоторое время Семенович начали звонить журналисты. Представители СМИ просили рассказать, как она себя чувствует. Чтобы избежать долгих разговоров, Анна решила ответить всем в "Инстаграм".
Она пояснила, что у нее растяжение связок. Совсем скоро все пройдет, и певица снова сможет нормально ходить.
"Спасибо за беспокойство, я просто подвернула свою ножку", – написала экс-участница группы "Блестящие".
Кстати, многие предпочитают не отмечать 40-летие, считая это плохой приметой. Анна не верит в это. Она считает, что ее жизнь только начинается. Это она аргументирует наблюдениями. Певица заметила, что многие женщины после 40 лет создают семьи и рожают детей.
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