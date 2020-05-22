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Фото обнаженной Семенович

Фото обнаженной Семенович "слили" в Сеть: Топлес – это круто!

Анна Семенович. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Семенович поделилась в инстаграм-аккаунте подборкой редких архивных снимков. Артистка решила в очередной раз доказать, что ее грудь – наследственность, а не работа хирургов.
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Как отметила звезда, ее сильно позабавили заголовки в прессе после того, как она опубликовала кадр из прошлого. На снимке у девушки не видно груди. "Появились красочные заголовки статей : Семенович без груди, Семенович с нулевым размером и так далее (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – смеется артистка.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Не так давно певица рассказала, что страдает гигантомастией. При данной патологии молочные железы растут в течение всей жизни. Анна призналась, что уже делала процедуру по уменьшению бюста, однако через несколько лет все вернулось, так сказать, на место. Впрочем, Семенович не отрицает, что после рождения детей повторно ляжет под нож хирурга.

В новой публикации артистка решила показать все трансформации тела. На первой фотографии Анна запечатлена в десятилетнем возрасте. Как отметила звезда, тренировки во время спортивных сборов, бег в воде и строгая диета не особо способствуют росту груди у ребенка.

Второй кадр сделан спустя три года. Здесь у Семенович полноразмерная "двоечка". "Мне уже нужен бюстгальтер", – отметила звезда. Также артистка решилась показать весьма провокационное фото. Со снимка на зрителей смотрит маленькая Анна. Она стоит рядом с мамой в море, из одежды на девочке только трусики. "На четвертом фото я топлес (по вашим многочисленным просьбам)", – пошутила звезда.

Поклонники поддержали певицу и оценили кадры. "Третье фото наталкивает на фривольные фантазии", "Семенович топлес – это круто!!!", "Анечка, кому какое дело, настоящая или нет. Вы прекрасны", "Пойду друзьям расскажу, что полуголую Семенович видел", – написали фолловеры.

Автор: 22 мая 2020, 06:07 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Анна Семенович выставила напоказ большой живот

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