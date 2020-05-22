"Кто бы ее дустом уже облил!": подруга Моргуновой не выдержала мерзостей Малышевой

Близкие не могут прийти в себя после известия о смерти от коронавируса единственного сына Светланы Моргуновой Максима. Подруга легендарного диктора Вера Мусатова эмоционально высказалась в адрес теледоктора Елены Малышевой, которая назвала китайскую заразу "чудом чудесным".

Вера Мусатова – известный журналист, руководитель пресс-службы кинофестиваля "Киношок". Она очень тепло отзывается о сыне телеведущей: "Максим был заботливым, умным, интеллигентным, образованным. Прекрасный семьянин, прекрасный сын. Думаю, Светка до сих пор жива благодаря ему".

Теперь, после смерти Максима, приятельница даже не представляет, как Светлана Моргунова будет жить. Отметим, что в марте легендарному диктору исполнилось 80 лет. "Страшно даже говорить о нем в прошедшем времени. Шок! Не можем в себя прийти", – призналась Мусатова.

Она отметила, что Максим не жаловался на здоровье, хронических болезней у него не наблюдалось. "Здоровый, красивый, вполне еще молодой человек. 10 мая установили диагноз, а 19 мая он умер", – заключила подруга Светланы Моргуновой.

Максиму было всего 52 года. "За несколько часов до смерти он созванивался с мамой, шутил, говорил, что динамика положительная. В этом весь ужас этого вируса", – подметила Вера Мусатова. На эмоциях она вспомнила про Елену Малышеву, которая у себя в "Инстаграм" называла коронавирус "чудом чудесным", потому что якобы он не убивает детей, а вызывает осложнения исключительно у пожилых людей старше 70 лет.

"Когда я слышу эти мерзости, которые говорят люди типа Елены Малышевой… Не могу. Кто бы ее дустом уже облил!" – не сдержала эмоций подруга Светланы Моргуновой.

Отметим, что крайне негативно к словам Елены Малышевой отнеслись и ее подписчики. Они выразили возмущение, мол, почему должно быть жалко одних и не жалко других?