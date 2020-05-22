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Шоу-бизнес
Вскрылись новые обстоятельства смерти сына ведущей Моргуновой

Вскрылись новые обстоятельства смерти сына ведущей Моргуновой

Светлана Моргунова. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Десять дней единственный сын легендарного диктора Светланы Моргуновой боролся с коронавирусной инфекцией. Говорят, мужчина лечился самостоятельно, однако близкие опровергли эти данные.
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В марте Светлана Моргунова отметила круглую дату. Прославленному диктору Центрального телевидения исполнилось 80 лет. Свой юбилей именинница встретила в семейном кругу: с сыном Максимом, невесткой Еленой, внуками Дарьей и Анной. Говорят, Моргунова души не чаяла в единственном наследнике.

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Максим был очень внимателен к матери: звонил каждый день по нескольку раз, покупал продукты. Когда начался режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, мужчина не входил в квартиру, а оставлял пакеты под дверью. Можно только представить, что переживает легендарная ведущая, оставшись без опоры.

После смерти Максима Моргунова появилась информация, будто он занимался самолечением. Однако подруга семьи Лариса Куликова сообщила о новых обстоятельствах. Она утверждает, что была последней, с кем разговаривал Максим.

Женщина рассказала, что врач из поликлиники приехал к сыну Моргуновой на дом и выдал направление на компьютерную томографию. Процедура выявила 28% поражения легких, был взят анализ на коронавирус. Приняли решение о лечении дома. По словам Куликовой, сын телеведущей принимал лекарства, выписанные врачом.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Доктор несколько раз в неделю навещал Максима. Когда ему стало тяжелее дышать, близкие не настояли на госпитализации. "Недооценили опасность, так как ему казалось, что силы прибавляются. Он первый день даже поел, и мы с ним шутили по телефону", – сообщила подруга семьи.

Вечером 19 мая Максим Моргунов перестал выходить на связь. В тот же день спасатели вскрыли квартиру и обнаружили мужчину мертвым.

Автор: 22 мая 2020, 08:44 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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