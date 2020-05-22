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Безутешная Светлана Моргунова отказалась сжигать инфицированного сына

Безутешная Светлана Моргунова отказалась сжигать инфицированного сына

Светлана Моргунова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
19 мая умер единственный сын Светланы Моргуновой. 52-летний Максим скончался из-за коронавирусной инфекции. Кремировать наследника легендарный диктор категорически отказалась.
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Ближайший друг Светланы Моргуновой, телеведущий Владимир Березин вспомнил, что был знаком с Максимом с середины 90-х годов. Тот произвел на него очень приятное впечатление. "Он был удивительным человеком, очень образованным, тонким", – отметил Березин.

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Ведущий сообщил, что Максим всегда очень трепетно относился к матери, был внимателен и заботлив. Березин подчеркнул, что сын гордился успехом Светланы Моргуновой, уважал ее за труд, понимал сложность работы ведущих. Владимир Березин рассказал, что даже однажды предложил Максиму тоже стать диктором. Но тут воспротивилась сама Светлана Моргунова.

Когда он спросил, почему она против, то женщина напомнила ему, насколько зависимая эта профессия. По ее мнению, в этой работе нужно быть либо успешным, либо уходить. Впрочем, потом Максим все же стал автором и ведущим военной передачи на НТВ.

Смерть мужчины стала совершенной неожиданностью для Владимира Березина. Когда он связался с Моргуновой, та, совершенно убитая горем, повторяла, что у нее больше нет смысла жить. Тогда Березин напомнил, что у нее еще есть внучка. "Она так ее любит, но она уже не слышит. Это невыносимо…" – признался диктор.

Владимир Березин по секрету рассказал, что близкие ведущей решили собрать некоторую сумму, чтобы помочь ее внучке. "Внучка учится, она еще не работает, невестка будет дочь поднимать", – пояснил телеведущий. Он задался вопросом, кто теперь будет помогать Светлане Моргуновой. Владимир Березин упомянул вдову легендарного исполнителя Иосифа Кобзона Нелли.

Насчет похорон Максима Моргунова пока ничего точно не известно. "Света против того, чтобы Макса кремировали", – отметил Владимир Березин. К слову, по распоряжению Минздрава производится обязательное вскрытие всех умерших от COVID-19 и с подозрением на него. Отказаться от процедуры родственники покойного не могут – без этого невозможно получить разрешение на захоронение.

После вскрытия тело обрабатывают дезинфицирующим составом и убирают в герметичный мешок, вскрывать который строго запрещено. Получив диагноз и результаты гистологического исследования части легкого, мешок кладут в гроб, запаивают его и отдают близким. Умерших от коронавируса хоронят преимущественно на Бутовском кладбище. На могилах жертв COVID-19 проводится дезинфекция.

Автор: 22 мая 2020, 14:13 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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