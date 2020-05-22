Любовник нелепо оправдался за опозорившуюся Бузову

Ольга Бузова и Давид Манукян 9 мая представили видеоклип на военную песню "Журавли". Однако пользователи Сети раскритиковали парочку за неправдоподобность. Спустя несколько недель блогер решил ответить на обвинения.

27-летний Давид Манукян сыграл в клипе "Журавли" раненного солдата. Ольга Бузова, которая бежала к нему навстречу сквозь взрывы, предстала в военной гимнастерке.

Зрители заметили, что телеведущая выглядит нелепо в таком образе – яркий макияж и украшения от Cartier явно не сочетались с формой, которую она надела. Писатель Сергей Минаев заметил, что видео выглядит очень смешным, несмотря на большую сумму денег, которая потрачена на съемки.

Давид уверяет, что он вложил в клип немного денег – 50 тысяч рублей. Видео они сняли в ближайшем парке около дома. У Манукяна не было цели снять высокохудожественное кино, он сделал это ради своего удовольствия.

Перед съемкой, блогер, кстати, просил Ольгу снять украшения, но поскольку для этого потребовалось бы много время (нужен специальный ключик от браслетов, который был дома), парочка решила не утруждаться.

"Я не люблю, когда начинают придираться. Если бы мы снимали на бюджетные деньги, это одно, а когда чисто для себя… Ну не нравится – не смотрите", – сказал Давид.

Манукян также признался, что попробовал бы сняться в настоящем кино. Его талант уже оценил Алексей Панин. Блогер показал актеру видео из своего инстаграм-аккаунта. Алексей наградил Давида комплиментами.