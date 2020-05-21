"Не в тренде": нелепо вырядившуюся Бузову лихо приложили

Ольга Бузова предстала в ботфортах, лосинах, трикотажном жакете и куртке на синтепоне. По словам эксперта, телеведущая продолжает доказывать свою независимость, в том числе в одежде. Она отметила, что комплект, в котором певица позирует на фото, – скромная версия ее эпатажных нарядов.
Маргарита Нежевенко заявила, что этот образ – настоящий удар для стилиста. Высокие ботфорты в сочетании с леопардовым жакетом напомнили ей неудачный модный эксперимент старшеклассницы 15-летней давности. Она считает подобный образ простительным для новенькой участницы шоу "Дом-2", приехавшей из российской глубинки и желающей привлечь к себе внимание.
Однако в гардеробе ведущей этому комплекту не место. По словам стилиста, обувь могла бы стать заявкой на сексуальный образ в стиле Ким Кардашьян, если бы Ольга Бузова продолжила силуэт облегающим верхом.
Сочетать высокую обувь эксперт посоветовала с тренчем или удлиненным жилетом, но никак не с короткой курткой на синтепоне, которая к тому же не пара трикотажному жакету, надетому на телеведущую. Специалист заподозрила, что певица намеренно игнорирует стилистов, считая их советы скучными.
"Сегодня Ольга – не в тренде", – заявила Маргарита Нежевенко. Она объяснила это избыточным количеством несовместимых деталей в одном образе.
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