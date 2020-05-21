Скандальная Инстасамка вцепилась зубами в счастливую Бузову: Это недостойно выглядит

Дарья Зотеева прославилась как блогер под нескромным псевдонимом Инстасамка. Позже девушка начала записывать хип-хоп-треки. В интервью каналу "Алена, блин!" она призналась, что раньше очень любила музыку Ольги Бузовой.

Правда, сейчас у артистки не хватает времени слушать композиции других исполнителей – слишком много сил отнимает работа над собственными синглами. При этом знаменитость добавила, что уважает Бузову. "К Оле я отношусь хорошо, потому что она трудяга", – отметила Инстасамка.

Однако многие моменты в ее действиях для Дарьи непонятны. Например, девушке не нравится, что звезда изменила своим принципам. "Я смотрела "Замуж за Бузову", когда только-только начиналось это реалити-шоу. И она там сказала такую фразу: "Мой мужчина никогда не будет связан с "Инстаграмом". И никогда я публично после такого тяжелого разрыва с бывшем мужем не буду показывать ничего", – сказала Инстасамка.

Девушка разочаровалась в Ольге Бузовой после того, как та начала активно публиковать кадры с Давидом Манукяном. "И что я сейчас наблюдаю в ее "Инстаграме"? Я думаю, комментировать вообще не стоит", – уточнила артистка. "Оля просто влюбилась", – попыталась оправдать поведение певицы Алена Жигалова. Однако Дарья уже разочаровалась "контрастом" между словом и делом.

"Мне это непонятно. Это какой-то сбой. Я ничего плохого про нее сказать не могу, но это выглядит не по-взрослому. Это недостойно выглядит", – уверена Инстасамка.

Напомним, что в своем интервью Зотеева призналась, что не стесняется "слитого" в Сеть видео эротического содержания со своим участием. Однако она пока не готова комментировать случившееся. В целом блогер довольно откровенно высказывается по многим вопросом, например, не боится публично называть Викторию Боню женщиной легкого поведения.