"Даже не верится!": снимок Семенович без груди стал сенсацией

Многие знаменитости проводят время в самоизоляции одинаково – ведут прямые эфиры в соцсетях и предаются ностальгии. Анна Семенович решила полистать семейный альбом и вспомнить былые годы.
Наткнувшись на самые интересные кадры, певица опубликовала их в своем инстаграм-аккаунте. Среди прочих был снимок, сделанный в начале 90-х годов. На нем юная Аня в купальнике загорает на пляже в Сочи.
Семенович решила заострить внимание поклонников на интересной детали. Поскольку тогда будущей певице было около десяти лет, груди у нее не было.
"Даже не верится!" – подписала снимок артистка.
Напомним, Семенович с трех лет занималась фигурным катанием. В 2000 году она стала серебряным призером чемпионата России. Позже ей пришлось завершить карьеру из-за серьезной травмы.
Возлюбленный предложил Анне стать певицей. Она попала в группу "Блестящие" и быстро стала звездой. Большая грудь для Семенович является визитной карточкой и, как она признавалась, главным источником дохода.
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