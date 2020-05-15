Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа

Находящаяся на карантине Ольга Бузова, как и многие знаменитости, предалась ностальгии. Телеведущая показала, как она выглядела 16 лет назад.

Ольга Бузова – одна из самых известных и успешных медиаперсон в России. Попав на скандальный проект "Дом-2", она сумела за достаточно короткий срок влюбить в себя миллионы людей своей непосредственностью. Однако от той Бузовой, что появилась на телеэкранах 16 лет назад мало что осталось – телеведущая кардинально сменила имидж.

Певица опубликовала в инстаграм-аккаунте отрывки из реалити-шоу "Дома-2" тех времен, когда она была его участницей. Блондинка с кудряшками тогда пользовалась популярностью среди мужчин, попадала в нелепые ситуации и никогда не стеснялась показывать эмоции на камеру.

"15 мая я впервые появилась на экранах телевизоров в шоу "Дом-2" как участница. Спасибо, что вместе со мной проходите этот путь ", – написала Бузова.

Преданные поклонники Ольги растрогались публикацией. Они признались, что помнят первое появление Бузовой в телепроекте. Однако нашлись и те, кто решил поглумиться над телеведущей. Пользователи Сети обратили внимание, что тогда у знаменитости была забавная прическа. "Что с волосами? Доширак?", "Какие смешные нелепые кудряшки", – написали фоловеры. "Это мода такая была!", – ответил внимательный подписчик.