Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения

Ольга Бузова побаловала поклонников кокетливым снимком. Она воплотила жаркие фантазии фанатов-мужчин, переодевшись в школьницу.

Игривым нарядом телеведущая похвасталась на своей странице в "Инстаграм". Ольга Бузова предстала перед фолловерами в традиционном для советских учащихся коричневом сарафане и кружевном белом фартуке. Образ звезды довершили белые чулки.

Школьная форма подчеркнула стройность певицы. В подписи к фото знаменитость использовала цитату из трека Басты. "Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой… в мой класс она зашла – и сразу понял я…", – написала она.

Фолловеры Ольги Бузовой ахнули от восхищения. Они одарили ее морем комплиментов и даже пытались с ней кокетничать. "Проказница", "Крошка, в каком классе учишься? Дай ранец потаскать?", – высказались они. Другие же посчитали наряд исполнительницы неуместным и, не стесняясь в выражениях, сравнили певицу с женщиной легкого поведения.

Напомним, ранее телеведущая показала, как она выглядела 16 лет назад. Ольга Бузова опубликовала в "Инстаграм" отрывки из реалити-шоу "Дома-2" тех времен, когда она была его участницей. Блондинка с кудряшками тогда пользовалась популярностью среди мужчин, попадала в нелепые ситуации и никогда не стеснялась показывать эмоции на камеру.

