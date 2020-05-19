Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Вторник
19 мая
Лента новостей
20:06
"Сумасшедший": вид голого Тарзана вызвал шок
20:06
Рэпер Моргенштерн вошел в список самых перспективных россиян до 30 лет
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:50
У поедающего в кровати чипсы Тимати завелись мыши
19:41
"Ты вульгарная стала": россияне обрушили гнев на оголившуюся Нюшу
19:29
Когда москвичам разрешат прогулки на улице
19:14
Известную актрису бросили умирать от голода в обветшалой квартире
18:49
Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения
18:45
В Москве продавец магазина ударил покупателя бутылкой из-за кашля
18:22
"Кто же фотограф?": интимный снимок Макеевой из спальни взбудоражил народ
18:15
Заявивший о бесполезности образования протоиерей Смирнов вылечился от коронавируса
18:11
"Отважная ныряльщица": дочь Николаева взорвала Сеть (видео)
18:05
Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года
17:51
Под Петербургом в гараже обнаружили труп школьницы
17:42
Ольга Шелест пошла на радикальную смену внешности
17:40
Облысела: друг рассказал о беде Ирины Аллегровой
17:40
Муж подтвердил расставание с Меган Фокс после слухов о любовнике
17:34
Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко
17:15
Под Москвой вооруженный грабитель напал на женщину
17:12
Найдена причастность известной актрисы к разводу Полины Гагариной
17:11
Ургант ахнул от вида оголившей живот Мельниковой
17:10
Боярскую с задранным на голову платьем обнаружили в подземном переходе
16:48
"Оставил предсмертную записку": вскрылась страшная тайна братьев Запашных
16:43
Возмужавший сын Хворостовского сразил наповал красотой
16:36
Блогер о разводе Джигана и Самойловой: Вас держат за идиотов!
16:34
Есть пострадавший: в Обнинске в научном центре радиологии прогремел взрыв
16:32
У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции
16:23
"Началась звездная болезнь": актриса рассказала о неприятной ситуации на площадке "Сватов"
16:19
Оскандалившегося Михалкова убрали с телевидения
16:15
Путин поздравил Мишустина и отчитал правительство
16:05
Utair отказывается возвращать деньги за отмененные из-за коронавируса рейсы
16:05
Восьмикратный олимпийский чемпион стал отцом
16:02
"Я хамов никогда не терпела": молодая возлюбленная отказалась стоять у плиты ради Петросяна
15:48
"Сердцу не прикажешь": бывшая жена Казаченко о расставании с Джигарханяном
15:47
Звезды сериала "Сваты" высказались о возобновлении съемок нового сезона
15:35
В России обнаружена гигантская пирамида
15:34
В Подмосковье охранники магазина избили покупателя за отсутствие маски
15:18
Нахалки обворовали Татьяну Васильеву во время теста на коронавирус
15:12
Умерла переводчица Толкина и Киплинга
15:06
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
15:03
"Мне нравится крепкая мужская дружба": звезда "Евровидения" откровенно о гей-проституции
15:01
"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе
14:54
В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
14:52
Под Москвой мужчина в пьяном угаре убил знакомого
14:50
Звезда "Полицейского с Рублевки" оскандалилась из-за наркотиков
14:45
На Урале поймали вскрывавших банкоматы воров
14:35
Дерзкий вид Канделаки стал сенсацией
14:31
Москвичей предупредили о проливном дожде
14:21
Жуткий диагноз: врачи дали звезде "Аншлага" полтора года жизни
14:20
Жители Красноярского края стали свидетелями падения метеорита
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Бог дал, Бог взял": в семье Толкалиной произошла жуткая трагедия
Молодое лицо 61-летнего Малинина вызвало вопросы
Россиянам предложили урезать пенсию
Лолита подтвердила слухи о новом романе: Когда есть возможность, мы вместе
Водитель Алибасова намерен судиться за квартиру Федосеевой-Шукшиной
Шоу-бизнес
Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения

Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова побаловала поклонников кокетливым снимком. Она воплотила жаркие фантазии фанатов-мужчин, переодевшись в школьницу.
прочитано 371 раз

Игривым нарядом телеведущая похвасталась на своей странице в "Инстаграм". Ольга Бузова предстала перед фолловерами в традиционном для советских учащихся коричневом сарафане и кружевном белом фартуке. Образ звезды довершили белые чулки.

ПО ТЕМЕ

Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа

"Прыщавая Изольда": откровенный снимок Бузовой без фотошопа вызвал омерзение

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Школьная форма подчеркнула стройность певицы. В подписи к фото знаменитость использовала цитату из трека Басты. "Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой… в мой класс она зашла – и сразу понял я…", – написала она.

Фолловеры Ольги Бузовой ахнули от восхищения. Они одарили ее морем комплиментов и даже пытались с ней кокетничать. "Проказница", "Крошка, в каком классе учишься? Дай ранец потаскать?", – высказались они. Другие же посчитали наряд исполнительницы неуместным и, не стесняясь в выражениях, сравнили певицу с женщиной легкого поведения.

Напомним, ранее телеведущая показала, как она выглядела 16 лет назад. Ольга Бузова опубликовала в "Инстаграм" отрывки из реалити-шоу "Дома-2" тех времен, когда она была его участницей. Блондинка с кудряшками тогда пользовалась популярностью среди мужчин, попадала в нелепые ситуации и никогда не стеснялась показывать эмоции на камеру.

Автор: 19 мая 2020, 18:49 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как научилась обслуживать в притоне клиентов ,так и осталось в голове у Бузовой Пусть медсестра,пусть обслуга в номере,теперь школьница А что проститутке? Делала деньги,а сейчас развлекает мужиков Дави,которые везде за ним Дави,везде ТО прилетели в Таиланд,есть фото,ТО теперь приехали в съемную квартиру Бузовой за любимой Дави,есть фото на крыши в подушках Разврат неадекватные люди окружают прост.. ,а Бузовой ВСЁ равно ,кто её будет трахать,там есть желающие на шалаву из армянских кукловодов
Гость
Ответить
Покажите хотя бы одного поклонника недалекой бузовой.Над не просто издеваются прикинувшись поклонниками.
1

Популярные темы форума

Политика

У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции
В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing
Получил одобрение США: Лукашенко решился на сделку с американцами

Шоу-бизнес

Облысела: друг рассказал о беде Ирины Аллегровой
Муж подтвердил расставание с Меган Фокс после слухов о любовнике
Найдена причастность известной актрисы к разводу Полины Гагариной
Ургант ахнул от вида оголившей живот Мельниковой

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Герда": Елена Ваенга показала крошечную малышку

Артистка опубликовала личное фото
Шоу-бизнес

Облысела: друг рассказал о беде Ирины Аллегровой

Фото артистки произвело фурор
Шоу-бизнес

Жуткий диагноз: врачи дали звезде "Аншлага" полтора года жизни

Откровенное интервью артистки
Шоу-бизнес

"Я хамов никогда не терпела": молодая возлюбленная отказалась стоять у плиты ради Петросяна

Девушка постоянно подвергается нападкам со стороны

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он не святой": Тарасова откровенно о нетрезвом состоянии Ягудина
Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко

Регионы

Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+