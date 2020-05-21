Энистон вскипела из-за новой пассии Питта

Дженнифер Энистон выводит из себя неопределенность в отношениях с экс-супругом. Артистка ревнует Брэда Питта к Алие Шокат, с которой тот завел роман.



Осведомленный источник сообщил, что звезда Голливуда начинает терять терпение. С одной стороны, они – бывшие муж и жена, которые не скрывают, что сохранили чувства друг к другу.

Казалось бы, ничего не мешает артистам попробовать еще раз воссоединиться. Однако Брэд Питт ведет себя так, что Дженнифер Энистон не понимает, что между ними происходит.

Артисты регулярно созваниваются, но не более того. Но больше всего знаменитость выводят из себя его отношения с актрисой и художницей Алией Шокат. Ведь последний год Брэд Питт постоянно появляется с ней на публике.

При этом он заявляет, что с новой подружкой его связывают только платонические отношения. Дженнифер Энистон же в это не верит. Звезда потребовала, чтобы Брэд Питт, наконец, расставил все точки над i в этом любовном треугольнике.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон начала снова носить обручальное кольцо, которое ей в свое время подарил Брэд Питт. Однако, судя по всему, голливудский красавчик намека не оценил.