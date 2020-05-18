На руке Дженнифер Энистон заметили обручальное кольцо от Брэда Питта

Дженнифер Энистон до сих пор носит кольцо, подаренное бывшим мужем. Украшение у актрисы увидели на церемонии "Золотой глобус-2020".

Брэд Питт подарил звезде кольцо в 1999 году в знак помолвки. Стоимость украшения составляет 500 тысяч долларов. Из-за того, что Дженнифер Энистон носит его, у поклонников звезды появилась надежда, что звездная пара вновь воссоединится.

В первый раз после долгого перерыва знаменитость надела колечко на палец еще зимой. Она пришла с ним на церемонию вручения премии SAG, когда готовилась к первой публичной встрече с Брэдом Питтом.



Украшение уникально. Артист сам создал его эскиз, а изготовила драгоценность ювелир Сильвия Дамиани. Кольцо сделано в единственном экземпляре.

Напомним, Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон в июле 2000 года. В марте 2005-го они расстались, а развелись в октябре того же года. В 2006 году актер подтвердил отношения с коллегой Анджелиной Джоли. В 2014-м они поженились. В сентябре 2016 года артистка подала на развод. У пары трое биологических детей и трое приемных.

