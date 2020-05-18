Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Понедельник
18 мая
Лента новостей
18:54
Получил одобрение США: Лукашенко решился на сделку с американцами
18:29
Галкин показал "святая святых" Пугачевой
18:03
Перешедшие на удаленную работу россияне начали массово толстеть
17:51
Александр Ширвиндт пожаловался на голоса с того света
17:47
"Издевается над звездами и врет": Разин плюнул в лицо осточертевшему Малахову
17:28
Перед разводом муж Гагариной показал трогательное фото с дочкой
17:27
Малолетний сын Водонаевой решил остаться с отцом
17:21
На руке Дженнифер Энистон заметили обручальное кольцо от Брэда Питта
17:12
Хватит кошмарить людей: Онищенко жестко высказался о коронавирусе
17:11
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:07
Приняла решение прервать беременность: жена Малинина лишилась сна
16:46
"Стала сильно болеть": Бондарчук рассказала о страшной потере
16:44
Сумма неподъемная: Меган Маркл и принц Гарри отдают долги частями
16:28
Изменившаяся Мария Порошина сверкнула большой дыркой
16:21
Лолита подтвердила слухи о новом романе: Когда есть возможность, мы вместе
16:14
Странный вор проник ночью в музей ради похищения ковбойской шляпы
15:49
"Желали смерти": религиозные родственники открестились от Анохиной
15:39
Не сделал звездой: Самбурская подала на Дробыша в суд
15:33
Опасно даже разговаривать: раскрыта пугающая особенность коронавируса
15:33
Малышева показала изуродованное из-за коронавируса лицо
15:18
"Унижает и уничтожает": Кравец о настоящих причинах разрыва Гагариной с мужем
15:10
"Живот стал сине-зелено-черным": Оксана Пушкина о лечении от коронавируса
15:07
"Наконец-то": Тарасов бросил Костенко с двумя детьми
14:57
Искала 28 лет: Прилучного подкараулила онкобольная беременная "сестра"
14:55
Страдающая от одиночества Варнава проговорилась о новом возлюбленном
14:55
Путин напрямую обратился к мусульманам из-за коронавируса
14:53
"Как же было стыдно": стало известно о романе Садальского с дочкой народного артиста
14:43
Родные делят шикарное наследство бывшей жены Петросяна
14:43
"Какой же красавчик вырос": Барановская впечатлила снимком 14-летнего сына
14:32
Известный врач объявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России
14:29
Футболист "Рубина" подхватил коронавирус
14:25
Полина Гагарина рассталась с мужем
14:20
Запашный вступил в бой с блогером-фармацевтом Диденко: Дура!
14:15
В Подмосковье ребенок обварился кипятком и попал в больницу
14:08
Фото дочери Синди Кроуфорд в нижнем белье и со сломанной рукой шокировало народ
13:53
Беднеющая Ротару вынуждена выйти на работу
13:42
Россияне поддержали развитие атомной энергетики в регионах
13:42
Страдающая от диких болей Светличная щеголяет в туфлях на шпильке
13:39
Песков ответил на вопрос о дате прямой линии с Путиным
13:36
Молодое лицо 61-летнего Малинина вызвало вопросы
13:36
Родившая любовница Александра Головина из "Кадетства" рассказала о жизни после скандала
13:25
Оставшийся в больнице Мишустин заговорил о смягчении карантина в России
13:20
Погибла на глазах у детей: в Петербурге автомобиль сбил женщину
13:05
У жителя Подмосковья обнаружили склад оружия
13:01
Заразившийся коронавирусом Песков находится в неведении
12:55
"Быстрицкая хотела с ним быть": дочь Бондарчука и Макаровой вспомнила развод родителей
12:47
Мужа Нюши пристыдили после появления певицы на публике с экс-бойфрендом
12:46
"Какие классные!": Порошина показала подросших детей от Древнова
12:43
Оскандалившаяся Тарасова обратилась к больной Навке
12:20
"Пропало желание": Кадыров из-за коронавируса впал в депрессию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывший муж Лолиты высказался о желании посадить певицу в тюрьму
"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа
"Дождались?": Плющенко пинками выгнал Рудковскую из дома
"Нечисть волосатая": внешность сына-фрика Яковлевой внезапно изменилась
"Бог дал, Бог взял": в семье Толкалиной произошла жуткая трагедия
Соседка раскрыла подробности состояния онкобольной Заворотнюк
Шоу-бизнес
На руке Дженнифер Энистон заметили обручальное кольцо от Брэда Питта

На руке Дженнифер Энистон заметили обручальное кольцо от Брэда Питта

Дженнифер Энистон. Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Дженнифер Энистон до сих пор носит кольцо, подаренное бывшим мужем. Украшение у актрисы увидели на церемонии "Золотой глобус-2020".
прочитано 647 раз

Брэд Питт подарил звезде кольцо в 1999 году в знак помолвки. Стоимость украшения составляет 500 тысяч долларов. Из-за того, что Дженнифер Энистон носит его, у поклонников звезды появилась надежда, что звездная пара вновь воссоединится.

ПО ТЕМЕ

Питт на коленях вымаливает прощение у раненой Энистон

 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

В первый раз после долгого перерыва знаменитость надела колечко на палец еще зимой. Она пришла с ним на церемонию вручения премии SAG, когда готовилась к первой публичной встрече с Брэдом Питтом.

Украшение уникально. Артист сам создал его эскиз, а изготовила драгоценность ювелир Сильвия Дамиани. Кольцо сделано в единственном экземпляре.

Напомним, Брэд Питт женился на Дженнифер Энистон в июле 2000 года. В марте 2005-го они расстались, а развелись в октябре того же года. В 2006 году актер подтвердил отношения с коллегой Анджелиной Джоли. В 2014-м они поженились. В сентябре 2016 года артистка подала на развод. У пары трое биологических детей и трое приемных.

Автор: 18 мая 2020, 17:21 Источник: The Cheat Sheet ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Путин назвал условие для сохранения цивилизации
"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа
Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок
Обнародовано доказательство вины Порошенко в провокации у Крымского моста

Шоу-бизнес

"Издевается над звездами и врет": Разин плюнул в лицо осточертевшему Малахову
Перед разводом муж Гагариной показал трогательное фото с дочкой
Малолетний сын Водонаевой решил остаться с отцом
На руке Дженнифер Энистон заметили обручальное кольцо от Брэда Питта

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Коробка с золотом и бриллиантами Началовой обнаружилась дома у ее "сестрички" Исаевой

Откуда у пиарщицы эти драгоценности
Шоу-бизнес

Александр Ширвиндт пожаловался на голоса с того света

Артист больше не ходит на похороны

Шоу-бизнес

Сумма неподъемная: Меган Маркл и принц Гарри отдают долги частями

Знаменитости выкручиваются как могут
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 мая 2020 года

Эпидемия не останавливается

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он не святой": Тарасова откровенно о нетрезвом состоянии Ягудина
Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко

Регионы

Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+