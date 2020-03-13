Звезда интернета из России занималась сексом с мужчиной 11 часов подряд

Стали известны интимные подробности жизни скандального блогера "Инстасамки". Откровениями девушка поделилась в шоу Насти Ивлеевой.

Дарью Зотееву, называющую себя Инстасамкой, хорошо знают как блогера-миллионника. Свой инстаграм-аккаунт девушка ведет не первый год, выкладывая юмористические короткие видео. Внимание к ее персоне повысилось в 2019 году. Этому предшествовала скандальная публикация Дарьи о краже со взломом в ее квартире. Она сняла на видео разбитую мебель и бытовую технику в доме, а также сообщила о недостаче нескольких миллионов рублей. Однако позже в социальных сетях появилось видео с разоблачением Зотеевой, где она сама крушит квартиру. Тогда все заговорили о том, что Инстасамка все подстроила, чтобы повысить свою популярность.

Также Дарья – успешный рэп-исполнитель. В прошлом году она выпустила два музыкальных альбома в стиле хип-хоп. Ее композиции набирают в социальных сетях и на стриминговых сервисах миллионы прослушиваний. После головокружительного успеха в этой индустрии Зотеева даже отказалась от дохода в "Инстаграм". Сейчас она активно дает концерты, ездит по городам, встречается с поклонниками и готовит к релизу свой следующий альбом

Инстасамку все больше приглашают на съемки различных шоу и передач. Она дала интервью множеству ютуб-блогеров, снялась с Максимом Галкиным и Валерием Сюткиным в развлекательной передаче "Музыкалити", стала ведущей проекта "Битва престолов" вместе с Настасьей Самбурской. А недавно блогер появилась в новом выпуске шоу Насти Ивлеевой AgentShow Land.

Во время съемок звезда интернета рассказала несколько интересных историй из своей жизни и фактов о себе. Так, она раскрыла причину, почему не общается с отцом. Родитель обиделся на дочь за то, что она зарабатывает деньги на собственной популярности, считая это воровством. Бойфренд Дарьи Олег Еропкин, который также присутствовал на съемках передачи, поделился интимной информацией. Оказалось, что однажды Инстасамка занималась с ним сексом на протяжении 11 часов. Этот факт очень удивил как поклонников блогера, так и злопыхателей.

На сегодняшний день жизнью Инстасамки следят почти два миллиона поклонников. Ее путь как медийного лица у многих вызывает недовольство, ведь девушка "взлетела на вершину Олимпа" очень быстро. Некоторые не наблюдают явных талантов у Дарьи и называют ее не иначе, как продуманный проект.