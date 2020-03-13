Звезда интернета из России занималась сексом с мужчиной 11 часов подряд

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Пятница
13 марта
Лента новостей
13:18
"Я лежу под простынкой": показавшая бюст Зудина о съемках в эротических сценах
12:25
Врачи сообщили о новой "эпидемии" в России
12:16
Привыкли к бесплатному: Жигунов приложил россиян
11:47
"Дикое удовольствие": звезда сериалов "Кухня" и "Корни" Богатырев избавляется от тревог
11:45
15 лет сторожит могилы хозяев: в России нашли самого верного пса
10:55
"Паника сметает и сносит все человеческое": Кяро о коронавирусе и съемках "Эпидемии"
10:37
Доктор Мясников назвал способы защититься от вирусов без лекарств
10:35
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
10:33
Роспотребнадзор дал россиянам советы по улучшению сна
10:19
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
10:01
Россия закрыла границы для итальянцев из-за коронавируса
09:43
Премьера Канады отправили на карантин из-за подхватившей коронавирус жены
09:27
Российские работодатели не поддержали штрафы за курение
09:06
ВОЗ назвала способ остановить пандемию коронавируса уже к лету
08:48
"Нулевой пациент": в Китае нашли первого заразившегося коронавирусом
08:39
Проснулись раньше времени: названы самые опасные виды клещей
08:22
Ученые обнаружили неожиданную пользу сидения на корточках
07:58
Нефть утянула рубль за собой на дно
02:17
Бородина в одних в трусах выскочила на мороз
00:03
"Должен был думать о последствиях": известная певица врезала оскандалившемуся Джигану
22:02
Разоблачена опасная ложь о коронавирусе
22:01
В московском автосервисе произошел пожар
21:46
"Сестричку" Исаеву сняли в кофточках покойницы Началовой
21:45
Тотальное обнищание: предсказаны страшные последствия коронавируса для россиян
21:42
Трамп запретил европейцам въезд в США из-за коронавируса
21:24
Обнародован список наиболее опасных смертельных болезней
21:14
В Томске водитель отечественного авто наехал на ребенка
20:35
Житель Подмосковья зарезал пенсионера в пьяной ссоре
20:13
Выявлены новые случаи заражения коронавирусом в России
19:58
"Забирает красивого мальчика и увозит": Жуков вспомнил экскурсию Киркорова по городу ангелов
19:36
Под Москвой в лесу мужчина с ребенком нашли человеческие кости
19:26
Храбрость и вера: Шойгу объяснил значимость строительства Главного храма ВС России
18:59
Изможденная борьбой с раком Заворотнюк сверкнула розовым лифчиком
18:58
Три в ряд: самая популярная игра современности
18:19
В театре МДМ пройдут заключительные показы рок-мюзикла "TODD"
18:11
Появилась информация об отмене ЧМ-2020 по хоккею из-за коронавируса
18:10
"Между жизнью и смертью": врач сделал жуткое признание об эпидемии коронавируса
17:53
"Нам скоро есть будет нечего!": муж отчитал пронырливую Летучую
17:32
Военный эксперт оценил ход перевооружения армии и флота России
17:26
Обдерет как липку: что достанется Самойловой после развода с Джиганом
17:24
Лолита Милявская странно себя повела в разводе с молодым мужем
17:16
Плюнувший на пандемию коронавируса Кержаков намерен летать в зарубежные страны
16:56
"Пластыречки на сосочках": странный вид Собчак вызвал оторопь
16:38
Пострадали дети: в Приамурье подросток устроил стрельбу в школе
16:33
"Что она творит?!": мать пришла в ужас от действий Леры Кудрявцевой
16:20
Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Тома Хэнкса
16:14
"Хочется все разнести": порвавшая со спокойным Богомоловым Мороз ушла в отрыв
16:03
Mercedes GLC 300: Весна начинается здесь
15:57
Борисов сорвался на наследницу Мордюковой в эфире "Пусть говорят"
15:56
Мать показала разбитого инсультом молодого актера Янина
15:46
В Театре Эрмитаж пройдет самая экстравагантная оперная премьера сезона
15:46
В детском саду под Москвой воспитательница избила ребенка
15:24
Не нефть и газ: Володин назвал главное преимущество России
15:20
Звезды рыдают: Никас Сафронов стал жертвой проклятого коронавируса
15:16
Concord Orchestra меняет мир к лучшему
15:13
"Как анорексичка": болезнь Заворотнюк страшно отразилась на ее дочери
15:10
Бесплодие? Мужчин перепугали данными о новой опасности коронавируса
15:07
"У меня на руках": Ляйсан Утяшева рассказала о смерти матери
15:06
"За какие заслуги?": в Кремле не стали награждать умершую Началову
14:48
В двух столицах пройдет премьера нового мюзикла "Дон Жуан. Нерассказанная история"
14:40
"Появляется шанс наладить жизнь": Миронова о свалившихся на голову миллионах
14:31
"Прошу с пониманием отнестись": Мишустин рассказал о заражении коронавирусом
14:29
Российским детям разрешат ездить без билетов
14:24
Наталью Андрейченко задержали полицейские в Мексике
14:09
Заподозренный в изменах Меладзе посоветовал детям грамотно распределять время на женщин
13:59
Участники выставки кошек "Кэтсбург" установили новый рекорд России
13:56
"Очень симпатичный": Андрея Малахова приметили с маленьким сыном
13:52
В Кремле не исключили отмену парада Победы из-за коронавируса
13:41
Отказался выходить к людям: у Лукашенко заподозрили коронавирус
13:36
Воровал у покойников: на Урале осудили санитара морга
13:30
"Это же дети смотрят!": Самбурскую пристыдили за фотосессию для взрослых
13:21
"Беременна от Крида": Клава Кока призналась в отношениях с известным музыкантом
13:20
"Лучше, чем Тамара в те времена": сыгравшую Синявскую в сериале "Магомаев" актрису назвали слишком красивой
13:03
"Мы лесбиянки и живем теперь вместе": объявившая о разводе Муцениеце показала подругу
12:48
"Пришел из России": сенсационное заявление о происхождении коронавируса
12:44
"Дикая боль": Савичева отменила гастроли из-за серьезных проблем со здоровьем
12:27
Ценителей handmade приглашают на арт-ярмарку Happy market
11:59
Наргиз Закирова рассказала о вскрывшейся связи с Виктором Дробышем
11:56
"Держите его семеро!": участники "Дома-2" устроили побоище в эфире
11:56
Особенный сын сравнил Бледанс с курицей
11:40
Ученые из США нашли самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
11:25
"Ужасно обидела": бывший зять откровенно об отношениях с Людмилой Гурченко
11:23
Все магазины и кафе Италии закрыли из-за коронавируса
11:17
Изменившуюся до неузнаваемости Гагарину не приметили в московском метро
11:12
Взлетит до 80 за доллар: экономисты предрекли рублю неутешительную судьбу
11:07
"Всегда влюбляюсь в своих партнеров": Никифорова о романе со звездой сериала "Султан моего сердца"
10:56
Четыре человека сгорели заживо при пожаре в Бурятии
10:32
Сообщившая о свадьбе Юлия Высоцкая довела до слез родного деда
10:30
Партнер Криштиану Роналду заразился коронавирусом
10:29
Little Big рассказали о песне для "Евровидения"
10:16
Фармацевты предупредили россиян о росте цен в аптеках из-за падения рубля
09:42
"Как обидно и больно": Рудковская взвыла из-за последствий коронавируса
09:41
Американский сенатор заразилась коронавирусом
09:21
Предрекший кризис в 2008 году экономист рассказал о новом мировом потрясении
09:19
Плотный и мохнатый: раздевшийся Петросян вызвал омерзение
09:06
"Придет в каждый дом": доктор Комаровский напугал прогнозом по коронавирусу
08:39
Мария Голубкина не пришла на юбилей к матери
08:26
Не вызывает симпатий: россияне разнесли нового ведущего "На самом деле"
08:00
Могут умереть: актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
07:52
Рубль начал "выздоравливать" от коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Предрекший кризис в 2008 году экономист рассказал о новом мировом потрясении
Американский сенатор заразилась коронавирусом
Партнер Криштиану Роналду заразился коронавирусом
Сообщившая о свадьбе Юлия Высоцкая довела до слез родного деда
Фармацевты предупредили россиян о росте цен в аптеках из-за падения рубля
Little Big рассказали о песне для "Евровидения"
Шоу-бизнес

Звезда интернета из России занималась сексом с мужчиной 11 часов подряд

Инстасамка. Фото: instagram.com/instasamka
Стали известны интимные подробности жизни скандального блогера "Инстасамки". Откровениями девушка поделилась в шоу Насти Ивлеевой.
прочитано 81 раз

Дарью Зотееву, называющую себя Инстасамкой, хорошо знают как блогера-миллионника. Свой инстаграм-аккаунт девушка ведет не первый год, выкладывая юмористические короткие видео. Внимание к ее персоне повысилось в 2019 году. Этому предшествовала скандальная публикация Дарьи о краже со взломом в ее квартире. Она сняла на видео разбитую мебель и бытовую технику в доме, а также сообщила о недостаче нескольких миллионов рублей. Однако позже в социальных сетях появилось видео с разоблачением Зотеевой, где она сама крушит квартиру. Тогда все заговорили о том, что Инстасамка все подстроила, чтобы повысить свою популярность.

ПО ТЕМЕ

Отец звездной блогерши Инстасамки обвинил дочь в воровстве

"Самое большое шоу в мире": создатель "Дома-2" запустил новый странный проект

Также Дарья – успешный рэп-исполнитель. В прошлом году она выпустила два музыкальных альбома в стиле хип-хоп. Ее композиции набирают в социальных сетях и на стриминговых сервисах миллионы прослушиваний. После головокружительного успеха в этой индустрии Зотеева даже отказалась от дохода в "Инстаграм". Сейчас она активно дает концерты, ездит по городам, встречается с поклонниками и готовит к релизу свой следующий альбом

Инстасамку все больше приглашают на съемки различных шоу и передач. Она дала интервью множеству ютуб-блогеров, снялась с Максимом Галкиным и Валерием Сюткиным в развлекательной передаче "Музыкалити", стала ведущей проекта "Битва престолов" вместе с Настасьей Самбурской. А недавно блогер появилась в новом выпуске шоу Насти Ивлеевой AgentShow Land.

Во время съемок звезда интернета рассказала несколько интересных историй из своей жизни и фактов о себе. Так, она раскрыла причину, почему не общается с отцом. Родитель обиделся на дочь за то, что она зарабатывает деньги на собственной популярности, считая это воровством. Бойфренд Дарьи Олег Еропкин, который также присутствовал на съемках передачи, поделился интимной информацией. Оказалось, что однажды Инстасамка занималась с ним сексом на протяжении 11 часов. Этот факт очень удивил как поклонников блогера, так и злопыхателей.

На сегодняшний день жизнью Инстасамки следят почти два миллиона поклонников. Ее путь как медийного лица у многих вызывает недовольство, ведь девушка "взлетела на вершину Олимпа" очень быстро. Некоторые не наблюдают явных талантов у Дарьи и называют ее не иначе, как продуманный проект.

Автор: 13 марта 2020, 13:17

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

СМИ: Владимир Путин назвал имя преемника
Путин неожиданным решением поставил крест на мечте украинцев
Экстренная эвакуация: сообщается о бегстве Порошенко с Украины
Захарова спустила итальянцев с небес на землю после призыва не ездить в Россию из-за коронавируса

Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна выставила напоказ аппетитную грудь
Билан забрал ребенка у страдающей от коронавируса Рудковской
Уставшая Орбакайте решилась показать себя без прически и макияжа
Отец звездной блогерши Инстасамки обвинил дочь в воровстве

Проишествия

"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

Изможденная борьбой с раком Заворотнюк сверкнула розовым лифчиком

Дочь актрисы рассказала о невыносимой боли
Шоу-бизнес

Не Варум: счастливый Агутин обнародовал фото любимой женщины

Мужчина оставил трогательное сообщение
Шоу-бизнес

Не вызывает симпатий: россияне разнесли нового ведущего "На самом деле"

Новым ведущим стал актер Тимур Еремеев
Шоу-бизнес

Плотный и мохнатый: раздевшийся Петросян вызвал омерзение

Юморист с молодой женой отправились отдыхать

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 марта
Гороскоп на сегодня, 11 марта
Гороскоп на неделю со 9 по 15 марта
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+