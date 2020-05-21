Любительница домашней эротики Инстасамка обвинила Боню в распущенности

Девушка, не стесняясь в выражениях, высказывает мнение практически обо всем. Артистка неоднократно вступала в перепалку с Викторией Боней. Несколько месяцев назад теледива отметила, что коронавирус пойдет планете на пользу. Тогда многие не согласились со звездой "Дома-2". В числе хейтеров была замечена и Инстасамка.
Хип-хоп-исполнительница записала несколько видео, в которых нецензурно обругала Боню за позицию по поводу COVID-19, и призвала подписчиков к травле светской львицы. Она даже придумала специальный хештег для унижения Виктории.
Бывшая участница "Дома-2" довольно сдержанно отреагировала на агрессию. В тот раз артистка сказала, что быдло-молодежь не является для нее авторитетом. "Это мусорное мышление", – добавила звезда.
В интервью ютуб-каналу "Алена, блин!" Инстасамка снова набросилась на знаменитость. "Ты считаешь Викторию Боню *** (падшей женщиной. – Прим. ред.)?" – уточнила ведущая. "Да!" – выпалила Дарья. Алена Жигалова попыталась выяснить, какие основания для обвинений имеет артистка.
"А я не собираюсь это объяснять. Это просто мое мнение. И если потом мы с тобой выйдем, я тебе скажу, почему", – отметила Инстасамка.
Она добавила, что себя тоже считает женщиной легкого поведения. Довольно честное заявление. Артистка не стесняется того, что ее хоум-видео попало в Сеть. Звезда отрицает, что это было сделано ради пиара, однако пока не готова комментировать ситуацию.
Напомним, что недавно в одном из телеграм-каналов появились кадры с утехами Инстасамки. На видео можно во всех подробностях рассмотреть половой акт девушки с бойфрендом.
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